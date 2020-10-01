Украинцы Эстонии считают, что местные русскоязычные СМИ злонамеренно наносят ущерб их репутации

В среду, 30 сентября участники дискуссионной передачи "Кто кого?" обсудили обращение Конгресса украинцев в эстонские государственные инстанции. Представители украинской общины утверждают, что русскоязычные новостные порталы Эстонии выставляют их в негативном контексте и манипулируют заголовками, пишет Rus.ERR.
Cоветник ERR по журналистской этике Таммерк отметил, что в большинстве примеров, приведенных в обращении Конгресса украинцев, указание национальности было все-таки необходимым, но в некоторых статьях использованы слишком эмоциональная лексика или оценивание.
"Я считаю, что в Эстонии проблема не такая уж большая, может, на 3 по десятибалльной шкале", – считает Таммерк.
"А мы считаем, что мы на первом месте по оскорблениям со стороны журналистов", - председатель Азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев.