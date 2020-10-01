Чт, 1.10.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
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  • Украинцы Эстонии считают, что местные русскоязычные СМИ злонамеренно наносят ущерб их репутации

Украинцы Эстонии считают, что местные русскоязычные СМИ злонамеренно наносят ущерб их репутации

Украинские строители в Эстонии стали такими же мифическими деятелями, как и так называемые польские сантехники. С одной стороны, украинцы нужны, с другой стороны их количество явно переоценивается.

ФОТО: Tairo Lutter

В среду, 30 сентября участники дискуссионной передачи "Кто кого?" обсудили обращение Конгресса украинцев в эстонские государственные инстанции. Представители украинской общины утверждают, что русскоязычные новостные порталы Эстонии выставляют их в негативном контексте и манипулируют заголовками, пишет Rus.ERR.

Cоветник ERR по журналистской этике Таммерк отметил, что в большинстве примеров, приведенных в обращении Конгресса украинцев, указание национальности было все-таки необходимым, но в некоторых статьях использованы слишком эмоциональная лексика или оценивание.

"Я считаю, что в Эстонии проблема не такая уж большая, может, на 3 по десятибалльной шкале", – считает Таммерк.

"А мы считаем, что мы на первом месте по оскорблениям со стороны журналистов", - председатель Азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев.

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