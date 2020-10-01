Украинцы Эстонии считают, что местные русскоязычные СМИ злонамеренно наносят ущерб их репутации

Cоветник ERR по журналистской этике Таммерк отметил, что в большинстве примеров, приведенных в обращении Конгресса украинцев, указание национальности было все-таки необходимым, но в некоторых статьях использованы слишком эмоциональная лексика или оценивание.

"Я считаю, что в Эстонии проблема не такая уж большая, может, на 3 по десятибалльной шкале", – считает Таммерк.