Около 40% видов растений на Земле находятся под угрозой полного исчезновения

Около 40% видов растений на планете находятся под угрозой полного исчезновения, сообщает CNN со ссылкой на исследование Британского королевского ботанического сада. Телекомпания отмечает, что в аналогичном исследовании за 2016 год говорилось о 20% растений, находящихся под угрозой исчезновения, пишет NEWSru.com.
"Темпы вырубки лесов резко возросли, поскольку мы пытаемся занять больше земель, чтобы прокормить все больше людей. Парниковые выбросы разрушают климатическую систему, новые патогены угрожают нашим культурам и здоровью, незаконная торговля уничтожила целые популяции растений, а инвазивные виды вытесняют местную флору", - говорится в докладе, который опирается на исследования 210 ученых из 42 стран мира.
По словам исследователей, из-за деятельности человека многие виды исчезают быстрее, чем ученые успевают найти и описать их. При этом многие растения в будущем могли бы использоваться в медицине или стать новым источником пищи для человека.
В докладе говорится, что 723 вида растений, которые входят в состав медикаментов, находятся под угрозой исчезновения. Также всего 15 растений обеспечивают около 90% рациона человечества, который по большей части состоит из риса, кукурузы и пшеницы.
Как отмечает телекомпания RTVi, в мае 2019 года эксперты ООН опубликовали доклад, в котором говорилось, что приблизительно миллиону видов растений и животных грозит полное уничтожение в ближайшие несколько десятков лет.
Они отметили, что на сокращение биоразнообразия влияют земледелие, рыболовство, добыча полезных ископаемых и промышленная вырубка лесов. Относительно недавно к ним добавился еще один фактор - глобальное потепление.