Зарплаты в публичном секторе заморозили как минимум на год

Кризис десятилетней давности привел к масштабным сокращениям зарплат в публичном секторе, однако в бюджете 2021 года, составленном на фоне коронавирусного кризиса, ничего подобного нет. Тем не менее рост зарплат в публичном секторе, который в последние годы опережал показатели частного сектора, заморожен как минимум на год, пишет Rus.ERR.