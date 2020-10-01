Зарплаты в публичном секторе заморозили как минимум на год

Кризис десятилетней давности привел к масштабным сокращениям зарплат в публичном секторе, однако в бюджете 2021 года, составленном на фоне коронавирусного кризиса, ничего подобного нет. Тем не менее рост зарплат в публичном секторе, который в последние годы опережал показатели частного сектора, заморожен как минимум на год, пишет Rus.ERR.
Фонд заработной платы в публичном секторе в следующем году не уменьшится, но и не увеличится.
"Мы не будем его двигать ни в ту, ни в другую сторону, мы его заморозили. Если говорить как можно точнее, то фонд заработной платы нигде не увеличится", - пояснил в среду министр финансов Мартин Хельме "Актуальной камере".
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