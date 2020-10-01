Рейтинг самых богатых возглавил миллионер, претендующий стать первым миллиардером в Эстонии

Кяэрманн возглавляет рейтинг уже в четвертый раз подряд и Äripäev оценивает активы в 842,9 млн евро. Второе место в ТОПе досталось сооснователю Transferwise Таавету Хенрикусу (611,9 млн евро). Активы этих бизнесменов увеличились благодаря сделке, заключенной этим летом — фонд США D1 Capital Partners приобрел долю в Transferwise.