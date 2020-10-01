Чт, 1.10.2020
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Рейтинг самых богатых возглавил миллионер, претендующий стать первым миллиардером в Эстонии

Кристо Кяэрманн.

ФОТО: Eero Vabamägi

Первое место в рейтинге самых богатых от Äripäev занял один из основателей Transferwise Кристо Кяэрманн, который может стать первым миллиардером в Эстонии, пишет Äripäev.

Кяэрманн возглавляет рейтинг уже в четвертый раз подряд и Äripäev оценивает активы в 842,9 млн евро. Второе место в ТОПе досталось сооснователю Transferwise Таавету Хенрикусу (611,9 млн евро). Активы этих бизнесменов увеличились благодаря сделке, заключенной этим летом — фонд США D1 Capital Partners приобрел долю в  Transferwise.

Третий в списке самых богатых мужчин — основатель Bolt Маркус Виллиг (373,8 млн евро), за которым следуют основатель Graanul Invest Рауль Кирьянен (371,1 млн евро) и глава Utilitas Кристьян Раху (287,2 млн).

ТОП-100 самых богатых найдете здесь.

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