Коронавирус диагностирован у 81 жителя Эстонии

Больше всего заболевших было в Харьюмаа - 37 и Ида-Вирумаа - 27.

По состоянию на утро 1 октября, в госпитализации нуждались 36 человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется двум пациентам.

Смертельных случаев за сутки не прибавилось.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Ситуация усугубляется — важно использовать все средства, которые могут помочь сдержать дальнейшее распространение вируса. COVID-19 достигает жизненно важных служб и групп риска, таких как больницы и дома престарелых. Учитывая растущее распространение вируса в мире и Европе, необходимо отменить зарубежные поездки и проводить школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого зависит, сможем ли мы избежать более строгих ограничений и продолжить свою привычную жизнь.

В многолюдных помещениях и в общественном транспорте стоит надевать маску: помещение считается многолюдным, если невозможно соблюдать дистанцию в два метра между людьми. Прикрытие рта и носа предотвращает распространение микробов. Надевайте защитную маску согласно инструкции, медицинскую маску следует носить цветной стороной наружу. Маска не заменяет другие средства снижения распространения инфекции, такие как мытье рук или прикрытие рта и носа при чихании и кашле одноразовой салфеткой или рукавом. Особенно важно защищать себя, если вы находитесь в тесном контакте с заболевшим человеком.

Если вы подозреваете инфекцию, оставайтесь дома и позвоните своему семейному врачу, который направит вас на тестирование. Очень важно, чтобы инфицированные и люди, находящиеся с ними в тесном контакте, как можно скорее изолировались, чтобы вирус не распространялся дальше. Только так мы сможем контролировать распространение вируса и защитить жизнь и здоровье людей, которым грозит опасность.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 144 788 раз, 67 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный способ избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.

Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me. COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.