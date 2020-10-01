В Эстонии скончалась пациентка с COVID-19, заразился 81 человек
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 686 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дала 81 проба.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 37 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 27, в Вырумаа — семь, в Вильяндимаа и Пыльвамаа — по два, в Тартумаа и Пярнумаа — по одному новому случаю. Еще в четырех случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 50,63.
Из 37 новых случаев в Харьюмаа (34 в Таллинне) четыре связаны с заражением в кругу семьи и три — с заражением на рабочем месте. Обстоятельства одного случая неизвестны, остальных — еще устанавливаются.
Под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится почти 2600 человек, из которых больны 359. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с семью очагами, крупнейшими из которых являются вспышка в Восточно-Таллиннской центральной больнице (41 инфицированный, из них 26 - сотрудники больницы) и вспышка в Ляэнемереской гимназии, где заболели 26 учеников и десять учителей. С очагом на первом рабочем месте связаны 20, с Днями ностальгии в Хаапсалу — восемь, со вторым рабочим местом — шесть и со вспышкой в кругу семьи шесть человек.
Из новых случаев заболевания в Ида-Вирумаа девять связаны с инфекциями в кругу семьи и шесть — в кругу знакомых. В четырех случаях болезнь принесли из школы, в одном случае вирус был привезен из Молдавии и еще в одном случае заражение произошло на рабочем месте. Обстоятельства пяти случаев уточняются.
Всего в Идаском регионе восемь активных очагов: семь человек связаны со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 14 человек имеют отношение к первому очагу на рабочем месте в Силламяэ и еще девять человек — ко второму. По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 30 больных. Очаг в основной школе Таммику охватил 11 человек, в Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школе — шесть человек, а очаг, связанный с празднованием дня рождения в Кохтла-Ярве, - пять человек. Со вторым очагом в Ида-Вирумаа, где заражение происходило через родственников и знакомых, связано семь человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 1000 человек, из которых заболели 204.
Два новых случая заражения в Вильяндимаа произошли в кругу семьи, случая в Тартумаа — на работе. Первый случай в Вырумаа связан с заражением на рабочем месте, второй — в кругу семьи.
Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится 440 человек, из них больны 56. Отделение наблюдает за активным очагом на рабочем месте в Выру, который охватил 21 человека.
Новый случая в Пярнумаа связан с заражением на работе. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения почти 250 человек, из которых заболели 26.
Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
В Ляэне-Таллиннской центральной больницы умерла 84-летняя женщина с COVID-19
По состоянию на утро 1 октября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 36 человек, на искусственной вентиляции легких два пациента. За сутки выписали двоих, одного пациента перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другое медучреждение.
В Ляэне-Таллиннской центральной больнице скончалась больная коронавирусом 84-летняя женщина, всего в Эстонии умерло 65 человек с COVID-19.
На сегодня в больницах завершено 467 случаев заболевания COVID-19 у 454 человек.
По состоянию на 1 октября выздоровело 2 643 человека. Из них истории болезни 2028 человек (76,7%) завершены, у 615 человек (23,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии сделано более 216 000 первичных тестов, из них 3450 , т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Ситуация усугубляется — важно использовать все средства, которые могут помочь сдержать дальнейшее распространение вируса. COVID-19 достигает жизненно важных служб и групп риска, таких как больницы и дома престарелых. Учитывая растущее распространение вируса в мире и Европе, необходимо отменить зарубежные поездки и проводить школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого зависит, сможем ли мы избежать более строгих ограничений и продолжить свою привычную жизнь.
В многолюдных помещениях и в общественном транспорте стоит надевать маску: помещение считается многолюдным, если невозможно соблюдать дистанцию в два метра между людьми. Прикрытие рта и носа предотвращает распространение микробов. Надевайте защитную маску согласно инструкции, медицинскую маску следует носить цветной стороной наружу. Маска не заменяет другие средства снижения распространения инфекции, такие как мытье рук или прикрытие рта и носа при чихании и кашле одноразовой салфеткой или рукавом. Особенно важно защищать себя, если вы находитесь в тесном контакте с заболевшим человеком.
Если вы подозреваете инфекцию, оставайтесь дома и позвоните своему семейному врачу, который направит вас на тестирование. Очень важно, чтобы инфицированные и люди, находящиеся с ними в тесном контакте, как можно скорее изолировались, чтобы вирус не распространялся дальше. Только так мы сможем контролировать распространение вируса и защитить жизнь и здоровье людей, которым грозит опасность.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 144 788 раз, 67 человек сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный способ избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.