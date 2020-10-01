В Эстонии скончалась пациентка с COVID-19, заразился 81 человек

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 37 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 27, в Вырумаа — семь, в Вильяндимаа и Пыльвамаа — по два, в Тартумаа и Пярнумаа — по одному новому случаю. Еще в четырех случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 50,63.

Из 37 новых случаев в Харьюмаа (34 в Таллинне) четыре связаны с заражением в кругу семьи и три — с заражением на рабочем месте. Обстоятельства одного случая неизвестны, остальных — еще устанавливаются.

Под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится почти 2600 человек, из которых больны 359. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с семью очагами, крупнейшими из которых являются вспышка в Восточно-Таллиннской центральной больнице (41 инфицированный, из них 26 - сотрудники больницы) и вспышка в Ляэнемереской гимназии, где заболели 26 учеников и десять учителей. С очагом на первом рабочем месте связаны 20, с Днями ностальгии в Хаапсалу — восемь, со вторым рабочим местом — шесть и со вспышкой в кругу семьи шесть человек.

Из новых случаев заболевания в Ида-Вирумаа девять связаны с инфекциями в кругу семьи и шесть — в кругу знакомых. В четырех случаях болезнь принесли из школы, в одном случае вирус был привезен из Молдавии и еще в одном случае заражение произошло на рабочем месте. Обстоятельства пяти случаев уточняются.

Всего в Идаском регионе восемь активных очагов: семь человек связаны со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 14 человек имеют отношение к первому очагу на рабочем месте в Силламяэ и еще девять человек — ко второму. По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 30 больных. Очаг в основной школе Таммику охватил 11 человек, в Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школе — шесть человек, а очаг, связанный с празднованием дня рождения в Кохтла-Ярве, - пять человек. Со вторым очагом в Ида-Вирумаа, где заражение происходило через родственников и знакомых, связано семь человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 1000 человек, из которых заболели 204.

Два новых случая заражения в Вильяндимаа произошли в кругу семьи, случая в Тартумаа — на работе. Первый случай в Вырумаа связан с заражением на рабочем месте, второй — в кругу семьи.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится 440 человек, из них больны 56. Отделение наблюдает за активным очагом на рабочем месте в Выру, который охватил 21 человека.

Новый случая в Пярнумаа связан с заражением на работе. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения почти 250 человек, из которых заболели 26.