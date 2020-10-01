Чт, 1.10.2020
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  • В Кристийне водитель без прав сбил велосипедистку: женщина в больнице, мужчина - в полиции

В Кристийне водитель без прав сбил велосипедистку: женщина в больнице, мужчина - в полиции

Полиция.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Накануне вечером у АЗС рядом с торговым центром "Кристийне" в Таллинне водитель без прав сбил велосипедистку, пишет Rus.ERR.

По информации полиции, инцидент произошел в 18:32 на улице Эндла, где выезжавший с заправки Circle K автомобиль Audi A6, которым управлял 36-летний мужчина, столкнулся с 45-летней велосипедисткой.

Водитель поинтересовался у женщины, в порядке ли она, а затем покинул место происшествия. Велосипедистку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция позже задержала водителя, выяснилось, что у него не было водительских прав.

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