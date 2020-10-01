В Кристийне водитель без прав сбил велосипедистку: женщина в больнице, мужчина - в полиции

По информации полиции, инцидент произошел в 18:32 на улице Эндла, где выезжавший с заправки Circle K автомобиль Audi A6, которым управлял 36-летний мужчина, столкнулся с 45-летней велосипедисткой.

Водитель поинтересовался у женщины, в порядке ли она, а затем покинул место происшествия. Велосипедистку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция позже задержала водителя, выяснилось, что у него не было водительских прав.