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Французский ученый Паскаль Котт заявил, что обнаружил под портретом Моны Лизы работы Леонардо да Винчи (также известым как «Джоконда») скрытый набросок, о котором ранее не было известно.

Используя аппаратуру собственного производства, Котт, как утверждается в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Cultural Heritage, нашел следы эскиза, который был сделан в технике спольверо (spolvero). Это значит, что Леонардо да Винчи перенес изображение на деревянную панель углем - через отверстия, проделанные в линиях эскиза, подобно трафарету.

Следы угля Котт обнаружил около руки и линии волос на голове Моны Лизы. Он также считает, что художник в процессе создания картины поменял позу своей героини, повернув ее голову непосредственно в сторону зрителя.

Кроме того, Котт заметил, что на скрытом наброске в волосах Джоконды есть шпилька, что вызывает новые вопросы о замысле художника. «У Моны Лизы не могло быть такой прически, - сказал ученый в интервью британской газете Express. - В это время в городе Флоренция такое было невозможно». Котт предполагает, что такие заколки могли изображать на портретах «реально не существующих женщин, например, богинь» - или же Девы Марии.

В описании исследования говорится, что, получив доступ к картине в 2004 году, ученый сделал цифровые снимки изображения мультиспектральной камерой собственного изобретения. Он утверждает, что применяемая им технология анализа отражения света позволяет увидеть дополнительные изображения между слоями краски.

В 2015 году Котт заявлял, что нашел под «Джокондой» второе изображение. Он предположил, что скрытая картина была портретом настоящей Моны Лизы, а всем известная картина - это изображение другой женщины.

Тогда его выводы специалисты подвергли сомнению, а Лувр отказался комментировать его заявление, сказав, что Котт не входит в исследовательскую группу музея. Как писал корреспондент Би-би-си Уилл Гомперц, художники очень часто по просьбе заказчика вносили изменения в уже законченные картины, поэтому присутствие на работе других изображений не вызывает удивления.

В новом исследовании Котта речь идет о первичном наброске, который был сделан перед тем, как на деревянной панели появилась краска.

Что известно о «Джоконде»

«Мона Лиза» - это, вероятно, самое знаменитое живописное произведение в истории искусства.