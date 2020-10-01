Трубочист составляет предписание не из вредности, а следуя закону

«Особенно это актуально, если человек покупает старый или отремонтированный дом, и не знает, как устроена отопительная система и как она обслуживалась. Часто бывает, что дымоход оклеен красивыми обоями и на первый взгляд выглядит вполне надежно. Но печные трубы нельзя закрывать воспламеняющимися материалами – будь то обои или что-то другое. Не менее важно, чтобы наружная часть трубы была достаточно высокой и на ней не было трещин – так она будет выполнять свою функцию наилучшим образом. К сожалению, большинство людей недостаточно компетентны, чтобы определить, достаточно ли высока труба и не представляет ли она опасности», – сказал руководитель отдела по имущественным ущербам ERGO Эрко Макиенко.

По оценке Макиенко, проблему представляет и то, что многие собственники домов в принципе не обращаются к трубочистам. «Трещины в трубе и дыра в печи не возникают за пару часов. Печально, когда происходят несчастья, которые вполне можно было предотвратить, – сказал он. – Предписания трубочиста подлежат незамедлительному выполнению, потому что трубочист не будет составлять предписание из вредности. Невыполнение требований безопасности ставит под угрозу не только имущество, а также здоровье и жизни людей. Кроме того, если по причине невыполнения предписания произойдет несчастье, страховая компания не возместит ущерб».

Согласно Закону о пожарной безопасности, печи и дымоходы необходимо чистить и обслуживать не реже одного раза в год. Однако раз в пять лет их должен осматривать обладающий профессиональным сертификатом трубочист, который затем составляет акт о техническом состоянии системы отопления.

«Хотя страховые компании больше не требуют таких актов от страхователя, это не означает, что они не нужны. Если, по мнению эксперта Спасательного департамента, причиной пожара стала неочищенная труба, уменьшение суммы страхового возмещения полностью оправдано, поскольку страхователь не выполнил обязанности, возложенные на домовладельцев законодательством», - пояснил Макиенко.

В отличие от аварий с водой, которые просто повреждают весь интерьер и могут затопить соседей, огонь, к сожалению, распространяется очень быстро, и вызванные им разрушения во много раз хуже – в худшем случае семьи остаются под открытым небом без всего своего имущества. Нет смысла ждать, пока отопительная система просигнализирует о необходимости чистки или об опасности возгорания – стоит заранее обратиться к трубочисту, который, помимо чистки и сертификации, также даст хорошие советы о том, где именно разместить дымовой детектор и как лучше всего топить печь или камин.

Выбирая трубочиста, стоит обратиться к специалистам, указанным на сайте Палаты трубочистов Эстонии korsten.ee.