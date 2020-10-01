Финал серии Гран-при по фигурному катанию перенесли и могут вообще отменить

Финал Гран-при будет либо отложен, либо вовсе отменен. Окончательное решение примут позднее.

Турнир с участием сильнейших фигуристов по итогам серии Гран-при должен был стать тестовым перед зимней Олимпиадой 2022 года, которая также запланирована в Пекине.

ISU принял решение о его переносе после консультаций с представителями стран, которые потенциально могли принять участие в соревнованиях. Стороны пришли к выводу, что проведение финала в запланированные сроки, близкие к национальным чемпионатам, невозможно, так как спортсменам пришлось бы отбывать карантин после возвращения в свои страны.

📰 Cancellation / Postponement of ISU Events season 2020/21



Read all about the decisions from the latest ISU Council Meeting ⬇️



🔗 https://t.co/BSEGpCsibt#FigureSkating pic.twitter.com/KZpAxQt1QO — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) September 30, 2020

Добавим, что в августе власти Китая запретили до конца 2020 года проведение в стране международных спортивных соревнований, кроме тестовых перед Олимпиадой. Под запрет, в частности, попали профессиональные теннисные турниры, а также гонки "Формулы-1".

Ранее ISU ввел новые правила участия фигуристов в этапах Гран-при. В соревнованиях смогут принять участие три категории фигуристов. Это спортсмены, живущие в странах-хозяйках этапов, спортсмены, которые в них тренируются, а также те фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии. Результаты Гран-при не занесут в мировой рейтинг.