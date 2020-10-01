Правительство ЭР поддерживает проведение этапа чемпионата мира по ралли и в 2021 году

«Rally Estonia прошло с огромным успехом и получило высокие оценки и признание мастеров мира ралли. Благодаря тому, что все участники процесса остались очень довольны, Rally Estonia и эстонское государство получили предложение провести этап WRC и в будущем году. Это поможет Эстонии вновь попасть в поле зрения сотен миллионов людей по всему миру, и конечно организаторы могут надеяться на всестороннюю поддержку государства», - сказал министр культуры Тынис Лукас.

«Конечно, организация серии WRC предоставляет огромные возможности и для всей экономики Эстонии, в первую очередь для туристического сектора. Особенно с учетом того, что трасса протяженностью в 300 километров пройдет через несколько уездов Южной Эстонии, вплоть до Йыгавамаа», - добавил он.

В четверг, 8 октября, Всемирный совет по мотоспорту FIA соберется на заседание, чтобы помимо прочего утвердить календарь серии WRC на 2021 год. В рабочей версии Rally Estonia указано в календаре в качестве одного из возможных этапов.