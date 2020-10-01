Фото ⟩ Дому в Ляэне-Харью сто лет, а смотрите, как выглядит!

Загородный двухэтажный дом, окруженный деревьями, построен в 1920 году и расположен на участке площадью 5,55 га. Территория огорожена сетчатым забором с запирающимися воротами.

Загородный дом. ФОТО: KV.EE

На первом этаже двухэтажного дома площадью 135 квадратных метров находятся прихожая, ванная с туалетом, кухня и три комнаты. На втором этаже одна большая комната с выходом на террасу. Дом обогревается комбинированным отоплением. Можно использовать печь, дровяную плиту, камин и электрорадиаторы.

Загородный дом. ФОТО: KV.EE

С другими фотографиями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE. К сожалению, объявление не имеет практического значения, так как стало неактивным. Но фотографии можно посмотреть и составить представление о красивом объекте.