Фото ⟩ Дому в Ляэне-Харью сто лет, а смотрите, как выглядит!

Чтобы найти деревенскую идиллию да еще со всеми удобствами, достаточно отъехать от Таллинна на 35 километров, пишет Kodustiil.
Загородный двухэтажный дом, окруженный деревьями, построен в 1920 году и расположен на участке площадью 5,55 га. Территория огорожена сетчатым забором с запирающимися воротами.
На первом этаже двухэтажного дома площадью 135 квадратных метров находятся прихожая, ванная с туалетом, кухня и три комнаты. На втором этаже одна большая комната с выходом на террасу. Дом обогревается комбинированным отоплением. Можно использовать печь, дровяную плиту, камин и электрорадиаторы.
С другими фотографиями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE. К сожалению, объявление не имеет практического значения, так как стало неактивным. Но фотографии можно посмотреть и составить представление о красивом объекте.
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