«Шведский кошмар Стива Джобса», или Как появился главный конкурент Apple

В конце октября 2008 года Даниэль Эк и Мартин Лорентсон заявили крупнейшей утренней газете Швеции, что Spotify определенно станет очень популярным.

«Мы хотим создать лучший музыкальный сервис на рынке. Я думаю, что через два-три года у нас будет около 20 миллионов пользователей», - сказал Лорентсон. И у них все получилось. Правда, только через четыре года.

В интервью Лорентсон отметил, что использование сервиса бесплатное, что обеспечит быстрый рост.

«Мы предполагаем, что 2-15% пользователей будут платить за Premium. Для других будет достаточно бесплатной версии», - заявил он. Первоначально сервис был доступен в шести странах - Швеции, Финляндии, Норвегии, Франции, Испании, а затем постепенно и в Великобритании.

Однако это не помешало Dagens Nyheter опубликовать 31 октября 2008 года статью с громким заголовком:

«Шведский кошмар Apple»

Когда все еще только начиналось, Эк сразу задумался о создании мобильного приложения. Задача была возложена на 32-летнего Густава Седерстрема, который уже заработал несколько миллионов крон, управляя бизнесом в мобильном интернете.

Со временем Седерстрем стал компаньоном Эка. Многие конкуренты Spotify уже разрешали использовать возможность мобильной потоковой передачи. Например, финский производитель мобильных устройств Nokia выпустил громкую рекламу «Nokia приходит с музыкой!», шведский конкурент Nokia Sony Ericsson открыл новый музыкальный магазин Play Now Arena, а крупнейший шведский оператор назвал свой продукт Telia Music Player. В свою очередь, Даниэль Эк, похоже, не видел конкурентов на внутреннем рынке. Он хотел бороться с Apple.

Ключевым моментом в развитии Spotify стало создание платформы, которая позволила слушать музыку как там, где есть мобильное покрытие, так и там, где его нет - в аэропортах, в самолетах и ​​за границей. Вот почему для автономного вещания музыки требовались лицензии звукозаписывающих компаний.

Начало холодной войны

Седерстрем привлек к созданию Spotify всех лучших профессионалов. Новый руководитель мобильных приложений изначально не вызвал доверия у сотрудников. Говорят, что в свое время он руководил подразделением шведской армии, но не так-то просто возглавить Spotify. У каждого разработчика было свое видение, а у некоторых даже несколько вариантов того, как должно было выглядеть приложение.

Им удалось успешно проникнуть в Nokia Series 60 и первую платформу приложений для iPhone. Седерстрем столкнулся с обширными дискуссиями, которые длились неделями. Однако ему удалось заставить замолчать критиков, и вскоре он разослал письмо всем разработчикам о дальнейшем развитии мобильной версии Spotify. Отныне разработчики могли получать письма от Седерстрема в любое время суток.

Было решено, что мобильное приложение Spotify будет доступно только тем, кто имеет статус клиента Premium, то есть кто будет готов платить - тот сможет слушать музыку на телефоне. Эк отметил, что есть много замечательных удобств - при прослушивании музыки на компьютере и телефоне все действия синхронизируются, и нет необходимости загружать звуковые файлы на устройство. Седерстрем с коллегами начали переговоры с Sony и Universal, которые увенчались успехом - были подписаны крупные соглашения о сотрудничестве. Они поняли, что разрабатывается большой сервис, для которого количество платных клиентов только увеличивалось.

В июле 2009 года Даниэль Эк прибыл в Лондон. Там он познакомился с известным журналистом Би-би-си Рори Селан-Джонсом, который писал о различных технологических разработках. Селан-Джонс уже привык к тому, что технологические компании присылают ему различные темы для публикаций. Однако Эк показал нечто особенное - приложение Spotify для iPhone.

В то время приложение находилось на стадии бета-тестирования и время от времени обнаруживались всевозможные ошибки, но оно обладало всевозможными уникальными функциями, такими как создание собственных плейлистов из миллионов доступных песен и последующее прослушивание музыки даже в метро.

Журналист понял, что это может стать большим прорывом. Он тестировал приложение Spotify в течение нескольких дней и первым сообщил о потоковой передаче Spotify на мобильный телефон. В конце июля Spotify отправил приложение в App Store для утверждения, и многие опасались, что Apple его заблокирует. Однако Стив Джобс открыл двери для конкурентов, и теперь, десять лет спустя, мир потоковой передачи музыки немыслим без Spotify.