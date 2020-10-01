В поездах Elron покажут фильмы

«В рамках испытывающего новые умные решения кинофестиваля Kino maale составлена специальная фестивальная программа под названием Rongfilm, т.е. фестиваль на рельсах», фильмы которой будут демонстрироваться в течение трех недель октября в пяти поездах Elron, следующих по междугородним маршрутам», – сказал менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron Марийс Адамберг. Он пояснил, что, поскольку поезда на протяжении истории стали частью киноискусства, и многие пассажиры поездов во время продолжительных поездок смотрели фильмы на своих компьютерах, специальная программа кинофестиваля Kino maale соответствующим образом заполнит время поездки многих пассажиров. За техническую часть кинопоказа в поездах позаботится Ledzep Group OÜ – старый партнер Elron и кинофестиваля Kino maale.

«В этом году в фокусе программы фестиваля Kino maale находится немецкое киноискусство. В поездах Elron можно будет ознакомиться со специальной программой Rongfilm, предоставляющей обзор всех девяти программ короткометражных фильмов в рамках кинофестиваля Kino maale – от немецкого киноискусства до творчества юбиляров эстонского анимационного жанра», – пояснил главный организатор кинофестиваля Kino maale Индрек Юрченко и добавил, что короткометражные фильмы будут демонстрироваться в поездах Elron для того, чтобы донести кинокультуру до различных уголков Эстонии.

Полнометражные фильмы и сеансы желающие смогут посмотреть в местных кинотеатрах по всей Эстонии, а также впервые на домашней странице кинофестиваля «Kino maale»: http://kinomaale.ee/virtuaalne-kinosaal