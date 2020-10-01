Правительство решило продолжить подготовку к расследованию гибели парома Estonia

На состоявшемся в четверг заседании кабинета министров правительство решило продолжить подготовку к дальнейшему расследованию гибели парома Estonia, включая консультации с Финляндией и Швецией.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, правительство считает необходимым продолжить расследование гибели парома Estonia в связи с обнародованной в начале недели информацией о ранее недокументированных повреждениях корпуса, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.
«Мы продолжим работать с Финляндией и Швецией, чтобы ответить на все вопросы, которые возникли в свете новой информации. Для нас чрезвычайно важно, чтобы дальнейшее расследование было независимым, прозрачным и заслуживающим доверия», - сказал Ратас.
Ратас также подчеркнул, что дальнейшее расследование должно быть проведено на основе предыдущей работы по расследованию гибели парома и в соответствии с заключенным договором 1995 года о покое парома Estonia.
На заседании кабинета министров государственный секретарь представил правительству обзор подготовки к независимому и беспристрастному расследованию. Правительство поддержало продолжение подготовки к расследованию и поручило Министерству иностранных дел проконсультироваться с властями Финляндии и Швеции. Правительство решило, чтоновое исследование должно быть проведено вместе с ними.
Правительство поручило Государственной канцелярии проинформировать эстонские организации, представляющие родственников жертв решения правительства, и выслушать их предложения.
Правительство продолжит обсуждение подготовки расследования на следующей неделе.
Документальный фильм, выпущенный на потоковой платформе Discovery в понедельник, показал снятые в сентябре прошлого года кадры с не задокументированными повреждениями корпуса. На правом борту судна имеется пробоина высотой не менее четырех метров и шириной 1,2 метра, которая ранее не фиксировалась.