Фото ⟩ В Лондоне на продажу выставили самый узкий дом

Cамый узкий дом в городе продается за 950 000 фунтов стерлингов (1,04 миллиона евро). Ширина его фасада в самой узкой части составляет всего 1 метр 65 сантиметров.

На первом этаже здания сохранилась витрина с лампой в форме шляпы, а также красивый старинный паркет. Из кухни можно попасть в небольшой частный сад, также на одном из этажей есть выход на открытую террасу с видом на Лондон.

Общая площадь дома составляет 96 квадратных метров. В нем две спальни и оригинальная ванная комната, а также винтовая лестница. Также сообщается, что дом расположен между рестораном и салоном красоты.

Как отмечает Fox News, за 11 лет, прошедших с момента покупки необычного дома его нынешним владельцем, стоимость этой недвижимости выросла примерно вдвое.