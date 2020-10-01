Чт, 1.10.2020
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Герман Голуб

Фото ⟩ В Лондоне на продажу выставили самый узкий дом

Самый узкий дом в Лондоне.

ФОТО: winkworth.co.uk

Бывшая шляпная мастерская в районе Шепердс Буш за последнее десятилетие почти вдвое выросла в цене. Нынешний владелец дома продает его из-за переезда за границу, сообщает NEWSru.

Cамый узкий дом в городе продается за 950 000 фунтов стерлингов (1,04 миллиона евро). Ширина его фасада в самой узкой части составляет всего 1 метр 65 сантиметров.

На первом этаже здания сохранилась витрина с лампой в форме шляпы, а также красивый старинный паркет. Из кухни можно попасть в небольшой частный сад, также на одном из этажей есть выход на открытую террасу с видом на Лондон.

Общая площадь дома составляет 96 квадратных метров. В нем две спальни и оригинальная ванная комната, а также винтовая лестница. Также сообщается, что дом расположен между рестораном и салоном красоты.

Как отмечает Fox News, за 11 лет, прошедших с момента покупки необычного дома его нынешним владельцем, стоимость этой недвижимости выросла примерно вдвое.

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