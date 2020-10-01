К 2021 году IKEA откажется от одноразовых щелочных батареек

Несколько современных исследований оценки жизненного цикла показывают, что при использовании в домашних условиях для игрушек, фонариков, колонок или фотоаппаратов одноразовых щелочных батареек, их негативное влияние на экологию больше, чем у никель-металлогидридных аккумуляторов (NiMH).

Уже после десятикратной подзарядки батареек NiHM выброс парниковых газов ниже по сравнению с использованием одноразовых батареек той же мощности. После 50 подзарядок использование аккумуляторов NiHM предпочтительнее.

Многоразовые батарейки LADDA. ФОТО: Tootja foto / ikea.com

«Покупатели, которым часто нужны батарейки, смогут заметно сэкономить, используя многоразовые батарейки вместо обычных. Это важно и для экономии ваших денег, и для благополучия окружающей среды. В прошлом году в магазинах IKEA по всему миру было продано около 300 миллионов щелочных батареек, поэтому мы стремимся вдохновить наших покупателей на постоянное использование аккумуляторов», – говорит Рената Данте, руководитель по коммуникации IKEA Baltikum.