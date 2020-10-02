Сильнее ветра, выше волн: как отважный житель Таллинна в одиночку добирался на каяке из Норвегии в Эстонию

Сегодня, 2 октября, исполняется четыре года, как житель Эстонии Александр Фетюков пошел на неожиданный и весьма отчаянный шаг: имея минимальный опыт каякинга, он вступил в едва ли равную борьбу с волнами и ветром, отправившись в путешествие из Норвегии в Эстонию.
Что заставило его преодолеть путь длиной в 2341 километр? Почему один? Почему старт произошел осенью, когда световой день короткий, а температура воздуха стабильно опускается ниже нуля? «Психанул!» - подшучивали друзья. По словам же самого каякера, тут имело место стечение обстоятельств.
«С июля по сентябрь 2016 года мы с другом, с которым ранее много путешествовали автостопом по Европе, работали в норвежском Гудвагене в фирме, проводящей каякинговые туры вдоль фьордов. Тогда я впервые увидел каяк и более-менее разобрался, что к чему. То есть к моменту начала путешествия мой опыт каякинга составлял два месяца. Однажды приятель предложил скататься в Эстонию. Посмеялись и забыли», - вспоминает Александр Фетюков, который позже все-таки вернулся к этой идее.
В конце лета он получил из Эстонии печальную новость о трагической смерти своей подруги — известного фитнес-тренера Ирены Рихкранд, которая утонула в озере. «Я понял, что ничто не вечно под луной, мы не вечны и не знаем, когда и что с нами может случиться. Неизвестно, когда каждому из нас придет конец, а пока можно попробовать сделать что-то особенное и испытать судьбу, - рассуждает каякер.
В серьезность намерений верили не все
«Ну, две недельки, возможно, продержишься — если что звони, мы тебя заберем на машине», - говорили нашему герою норвежские коллеги. Однако, превозмогая страх, боль, холод и стихию, ему удалось осуществить задуманное.
Каждое утро ночевавшего в палатке Александра Фетюкова начиналось с планирования того, сколько сегодня предстоит пройти. По его словам, в зимний период, с коротким световым днем, в среднем получалось по 30-40 километров, а осенью и летом 40-60 километров, но, конечно, многое зависело от погоды. «Еще я смотрел, сколько у меня осталось еды и воды. Еды у меня практически всегда было где-то на четыре дня вперед, в основном на берег сходил за водой. Таким образом, планировать надо было не только маршрут, но и искать магазины и учитывать часы их работы».
«За неделю я добрался до Бергена, а за месяц - до Ларвика. Там я травмировал ведущую правую руку, которая все время поворачивает весло. К счастью, под Осло, в Аскере, у меня были знакомые, они согласились забрать меня из Ларвика и приютить. До 22 ноября я жил у них и восстанавливал руку, - описывает Александр Фетюков. - Вроде бы все зажило, решил идти дальше, ведь скоро зима, надо торопиться. Но в первый же день былая травма руки дала о себе знать, пришлось переучиваться на левую, благо конструкция весла позволяет. Привык быстро».
Не переворачиваться
Изучая все, что касается каяка и нестандартных ситуаций, которые могут произойти в процессе, Александр Фетюков выработал для себя самое главное правило, которого старался придерживаться — не переворачиваться в холодной воде. «Переворот нужен для того, чтобы не вылезать из каяка, если перевернулся, поскольку это очень энергозатратно и больше времени проведешь в воде, замерзая», - объясняет он.
Нелегко ему дался эскимосский переворот — прием постановки перевернувшегося каяка на ровный киль при помощи рывка бедрами и опоры на весло: «При выполнении эскимосского переворота испытываешь страх, поскольку находишься головой под водой, сама эта поза страшно дезориентирует и провоцирует панику. Надо привыкнуть, плюс холод, плюс экипировка на каяке. Для новичка это вообще ужас. Поэтому я периодически сам переворачивался, чтобы как-то свыкнуться с этой позой и понимать, что если что, то я справлюсь. Это упрощает восприятие и убирает испуг. То есть, в принципе, дело опыта и практики».
С каждым днем погода становилась все хуже и хуже. «Самая теплая пора — когда гребешь. После 22 ноября было регулярно холодно, ночью температура падала до ноля или ниже, палатка замерзала, даже палки от палатки было сложно вытащить, приходилось на них дышать, - рассказывает каякер. — Огонь я не разводил, потому что это очень затратно по времени, да и не на всех островах есть дрова, поэтому грелся во время приготовления едыот горелки». При этом Александр Фетюков ни разу не простыл — слишком много стресса и движений, шутит он, хотя, конечно, свою роль в этом сыграла грамотная экипировка, в числе прочего включавшая два комплекта одежды и термобелье.
Его поддерживали семья, друзья и знакомые, он всегда держал с ними связь посредством интернета: «Для себя и своих близких я снимал видео, правда, начало пути, к сожалению, ушло на морское дно, поскольку я утопил камеру GoPro. На каяке есть правило: что не "прибито" и не закреплено, то обязательно упадет в воду. Так и случилось.
«Я не очень хорошо зафиксировал камеру и когда открывал парус, она решила попрощаться со мной. А так что-то получалось в дороге монтировать. Основные моменты перекидывал на телефон и там уже в свободное от каякинга время их редактировал», - объяснил он.
Как удавалось заряжать телефон и другие гаджеты? «Когда останавливался в городах, чтобы переночевать и сходить магазин, находил розетки и там заряжал телефон. Правда, это не всегда получалось. В Норвегии однажды выгнали, поскольку там это считается воровством электричества. Зато палатку можно ставить, где угодно. Естественно, если на частной территории, то не ближе чем 120 метров к дому и с разрешения владельца. С этим там проще, в отличие от остальной Европы. Еще я взял с собой солнечную панель, она у меня всегда была снаружи, упакованная в герметичные пакеты. Кроме того, прихватил с собой несколько портативных зарядных устройств».
Счастливые случайности
Когда Александр Фетюков добрался до Швеции и спустился до Гётеборга, он узнал, что там есть проход через всю Швецию. «Я посмотрел Гёта-канал, и действительно, это ворота в Швецию: не надо всю ее огибать через юг. При этом я уже буквально был в том самом месте, откуда можно стартовать. Я решил воспользоваться подсказкой, добрался до Шёторпа, а там оказалось, что этот канал находится на реконструкции и его частично осушили. Плюс ударили морозы, и в тех местах, где вода еще была, образовался лед, причем не один сантиметр, а пять. Мне не оставалось ничего другого, как тащить каяк вдоль канала, благо я успел в Гетеборге купить специальные колесики», - говорит каякер.
Он травмировал колено, пока тащил каяк, и держался исключительно на силе воле. Дальнейший ход событий определил случай: «В Шёторпе ко мне подошел мужчина и спросил, что происходит. Я ответил, мол, смотрю, как протащить каяк, но, кажется, все уже замерзло. В этот момент мимо проезжали рабочие, которые занимались реконструкцией этого канала, которые подтвердили, что все покрылось льдом. Незнакомец предложил оставить каяк у него до весны, а потом вернуться и продолжить свое путешествие. Он вел себя очень доброжелательно, поэтому и мысли не возникло, что он может обмануть».
«Опять произошло такое совпадение, что я травмировал ногу и остановился прямо у дома человека, который готов взять на хранение каяк и часть моих вещей», - отмечает Александр Фетюков, который автостопом добрался до Стокгольма, а оттуда 13 декабря на пароме вернулся в Эстонию.
Клещи атакуют
Он продолжил свой путь, теперь уже из Швеции в Эстонию, 26 мая 2017 года: «Оказалось, что летом все значительно проще и приятнее — вода теплая, солнце светит, все замечательно. Конечно, погода была переменчивой, порой были штормы, но все же с зимними приключениями это не сравнить».
На берегу ему не доводилось сталкиваться с дикими животными, зато однажды пришлось отбиваться от клещей. «Это было в Аландском море. Я остановился на одном острове, поставил палатку, смотрю - а вокруг меня ползают клещи. Одного клеща задавил, потом другого. Потом зашел в палатку и стал снимать их с себя. Я был в панике, поскольку там были и личинки, и нимфы, и взрослые клещи. Я их десятками снимал! Расчет был такой, что я в палатке, и она герметична, так что они не смогут пролезть. Поэтому задавил, сколько смог, стряхнул всех с одежды, проверил палатку с фонариком и так, уставший от стресса, лег спать, - делится воспоминанием Александр Фетюков. - Потом я узнал, что за один раз клещи дают потомство в 600 особей, и, видимо, я выбрал не самое удачное место для остановки. Разбирал палатку я тоже очень интересно, поскольку каждые 15 секунд смотрел на ноги и стряхивал с себя клещей, чтобы они не успели высоко залезть. И так я насчитал около 70 особей».
За месяц он преодолел почти 900 километров и 23 июня был в Таллинне.
На вопрос, есть ли мысли повторить путешествие, Александр Фетюков ответил: «Все же несколько недель каякинга, - это довольно тяжело. Одна неделя подходит для приведения мыслей в порядок, если больше — это уже испытание, да и травмы в какой-то момент начинают давать о себе знать». К слову, проводить столько времени наедине с собой и своими мыслями каякеру было несложно: он называет себя типичным интровертом.
Сейчас в мыслях Александра Фетюкова — доехать на велосипеде до Греции. Конечно, эта идея требует очень серьезной подготовки и, возможно, более стабильной коронавирусной ситуации в мире, поэтому о конкретных датах говорить не приходится. «Пока это только задумка, к реализации я еще не готов», - заключил он.