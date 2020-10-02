Сильнее ветра, выше волн: как отважный житель Таллинна в одиночку добирался на каяке из Норвегии в Эстонию

Нелегко ему дался эскимосский переворот — прием постановки перевернувшегося каяка на ровный киль при помощи рывка бедрами и опоры на весло: «При выполнении эскимосского переворота испытываешь страх, поскольку находишься головой под водой, сама эта поза страшно дезориентирует и провоцирует панику. Надо привыкнуть, плюс холод, плюс экипировка на каяке. Для новичка это вообще ужас. Поэтому я периодически сам переворачивался, чтобы как-то свыкнуться с этой позой и понимать, что если что, то я справлюсь. Это упрощает восприятие и убирает испуг. То есть, в принципе, дело опыта и практики».

Александр Фетюков. ФОТО: личный архив

С каждым днем погода становилась все хуже и хуже. «Самая теплая пора — когда гребешь. После 22 ноября было регулярно холодно, ночью температура падала до ноля или ниже, палатка замерзала, даже палки от палатки было сложно вытащить, приходилось на них дышать, - рассказывает каякер. — Огонь я не разводил, потому что это очень затратно по времени, да и не на всех островах есть дрова, поэтому грелся во время приготовления едыот горелки». При этом Александр Фетюков ни разу не простыл — слишком много стресса и движений, шутит он, хотя, конечно, свою роль в этом сыграла грамотная экипировка, в числе прочего включавшая два комплекта одежды и термобелье.

Его поддерживали семья, друзья и знакомые, он всегда держал с ними связь посредством интернета: «Для себя и своих близких я снимал видео, правда, начало пути, к сожалению, ушло на морское дно, поскольку я утопил камеру GoPro. На каяке есть правило: что не "прибито" и не закреплено, то обязательно упадет в воду. Так и случилось. 11

«Я не очень хорошо зафиксировал камеру и когда открывал парус, она решила попрощаться со мной. А так что-то получалось в дороге монтировать. Основные моменты перекидывал на телефон и там уже в свободное от каякинга время их редактировал», - объяснил он.

Как удавалось заряжать телефон и другие гаджеты? «Когда останавливался в городах, чтобы переночевать и сходить магазин, находил розетки и там заряжал телефон. Правда, это не всегда получалось. В Норвегии однажды выгнали, поскольку там это считается воровством электричества. Зато палатку можно ставить, где угодно. Естественно, если на частной территории, то не ближе чем 120 метров к дому и с разрешения владельца. С этим там проще, в отличие от остальной Европы. Еще я взял с собой солнечную панель, она у меня всегда была снаружи, упакованная в герметичные пакеты. Кроме того, прихватил с собой несколько портативных зарядных устройств».

Счастливые случайности