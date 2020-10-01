Рандпере: расследование гибели «Эстонии» вызвало огромное недоверие

Имеющий юридическое образование Валдо Рандпере, который изучал международное морское право и долгое время жил в Швеции, где имел хорошие отношения с местными политиками, в том числе с бывшим премьер-министром Карлом Билдтом, и читал разные отчеты о гибели «Эстонии», не считает серьезный теорию бывшего генерального прокурора Маргуса Курма о том, что паром ушел на дно в результате столкновения со шведской подводной лодкой, пишет Postimees.
- Почему теория о подводной лодке так внезапно и активно поднялась на поверхность?
- Известно, что у Курма [бывшего руководителя комиссии, расследовавшей гибель «Эстонии»] возникли хорошие связи со шведским левым радикалом, борцом с вооружением и оружейным производством Ларсом Ангстрёмом, который был представителем зеленых в парламенте Швеции. Ангстрём с самого начала ставил под сомнение официальную версию гибели «Эстонии», и связывал ее с разного рода военными операциями. Весной 2006 года, когда он приезжал в Эстонию, – за несколько месяцев до того, как появился отчет Курса – Ангстрём рассказал, как, по его мнению, в течение нескольких дней после гибели парома к нему подходила какая-то подводная лодка, из которой заходили на автомобильную палубу парома и забирали оттуда разные вещи. Было ли это оружие, он не уточнял.
Второй теорией Ангстрёма было то, что на «Эстонии» произошел взрыв. Обе теории попали в отчет Курма.
В Швеции слова Ангстрёма никто всерьез не воспринял. Все знают, кем он является, и только пожимают плечами. Когда отчет Курма опубликовали в Эстонии, Ангстрём написал на своем сайте большую историю о том, что сокрытие реальных причин гибели «Эстонии» - это самый крупный юридический скандал всех времен.
Когда в понедельник Курм в Эстонии рассказывал о том, как шведская подлодка подошла сбоку к парому, Ангстрём в то же время провел пресс-конференцию в Швеции, на которой подробно рассказал, – цитировал из головы, но все же – что без малейших сомнений ясно: «Эстония» утонула из-за столкновения с другим судном. Если бы то второе судно было торговым, гражданским, из этого никто не стал бы делать тайну, но поскольку мы ничего не знаем, значит, речь идет о военном корабле. Ангстрём не утверждал, что речь идет о шведской подводной лодке. Я думаю, что он побоялся, что в этом случае его отдадут в Швеции под суд за распространение ерунды. Но Курм сообщил, что это была шведская подлодка.
- Как шведы отреагировали на такие обвинения?
- Рассказ Курма о том, что шведская подводная лодка врезалась в «Эстонию» или, что они шли на одном курсе и «Эстония» въехала в подлодку Швеции, вызвала большое внимание шведов. Шведы шокированы такими нападками, более того, это – высказывания бывшего генерального прокурора Эстонии. Нельзя так бить. Доверие к словам Курма с моих глазах снижается от знания того, что он в данном деле он был как расследователем, так и позже адвокатом родственников погибших в выставленном против государства иске.
Покажите мне эстонского эксперта, который подтвердил бы слова Курма! Эксперты скорее покажут, как за этой самой пробоиной из кают спасаются люди. Если вода прибывала через нее, никто там выйти не смог бы. Также глупо утверждать, что для ухода парома на дно – и еще более быстрое его затопление – необходимо наличие такой пробоины в корпусе. Полная чушь! В 1997 году такое же судно, как «Эстония», только на 20 метров уже, Herald of Free Enterprise, затонуло после выхода из порта всего за 90 секунд. Визор забыли закрыть. Погибли 193 человека.
Гибель «Эстонии» стала поводом для возникновения множества теорий заговора. Из-за чего? Я совершенно уверен, что «Эстония» утонула именно по тем причинам, которые приводит международная следственная комиссия и комиссия завода Meyer, хотя ударения они расставляют в разных местах. Но принципиальный вывод у обоих один: судно было в очень плохом состоянии – скажем прямо, что паром не был пригоден для мореплавания. Во время шторма шли слишком быстро, в результате чего визор оторвало, вода попала на автомобильные палубы, и судно ушло на дно.
Однако следственная комиссия была составлена из представителей трех стран, а потому с самого начала в ней был запрограммирован конфликт. Ходившая под эстонскими флагами «Эстония» утонула в международных водах в регионе спасения на водах, за который отвечает Финляндия. Согласно логике морского права, за расследование отвечает Эстония. Как только паром ушел на дно, Эстония проявила инициативу, чтобы создать следственную комиссию. Швеция сразу связалась с финнами и сказала, что нужно быстро войти в эту комиссию, поскольку шведы не хотели, чтобы касающиеся их дела расследовались без привлечения их экспертов – так они выражались в переписке друг с другом. Сделали. Распределили задачи.
И хотя конечный результат, повторю еще раз, является правильным, всем странам спустя какое-то время было несколько неудобно за то, что они не особо хотели показывать общественности.
- Что именно?
- Эстонская сторона не хотела, чтобы в отчете особо говорилось о том, в каком техническом состоянии был паром, а оно было очень плохим. Они не хотели, чтобы в ней отражалась работа команды, а также то, что шли слишком быстро, и еще то, что случилось в тот момент, когда судно начало тонуть: не были даны сигналы тревоги, и плохо была организована спасательная операция. Очень много вещей сделали неправильно. Если бы сделали все правильно, могли бы спасти большее количество людей.
Финны нервничали из-за своей спасательной операции, поскольку ее начало во всех смыслах слова проспали. Когда «Эстония» послала первые «Mayday», они не дошли до тех радиостанций, которые должны были на 16 канале следить и передавать информацию о том, что происходит в зоне ответственности по спасению на воде Финляндии. В итоге капитан Silja Line по мобильному телефону позвонил кому-то в Хельсинки. Задержалось начало всей спасательной операции. Прибытие первых вертолетов на место заняло два часа.
Кроме того, на душе финнов осталось в какой-то степени и то, что у них имелась одна со шведами проблема: сертификаты судна. В действительности «Эстония» была построена для прибрежного мореходства. Оно не могло отходить от берега больше чем на 20 миль. Этот сертификат действовал до 2003 года, но вдруг он изменился: «Эстония» получила сертификаты для выхода в открытое море. Но никто не смог объяснить, как на судне установили спасательное оборудование, какие имеются спасательные жилеты, спасательные плоты. Ни одно из этих обстоятельств не отвечало требованиям, которые предъявляются к судам, выходящим в открытое море. «Эстония» должна была курсировать между Таллинном и Хельсинки, но не между Таллинном и Стокгольмом.
Швеция тоже имеет отношение к теме сертификатов. Швеция должна была препятствовать заходу «Эстонии» в шведские порты, или арестовать судно до тех пор, пока не будут устранены все ошибки. Но шведы этого не сделали. Какие-то инспекторы, правда, немного пошумели, но их успокоили. Шведы не хотели, чтобы это исходило из отчета.
Примеров того, что не вошло в отчет, еще очень много. В итоге подготовили такой отчет, читая и анализируя который, можно было заметить мелкие неправды, маленькие сокрытия и маленькие нелепые ошибки. Составление всего отчета заняло четыре года, члены комиссии неоднократно менялись. Весь процесс вызвал жуткое недоверие. Отсюда и начали появляться теории заговора, что весьма печально и трагично.
Поддала жару теориям заговора идея шведов покрыть «Эстонию» бетоном, объясняя это могильным покоем. Это каждого наталкивает на мысль о том, что что-то хотят скрыть.
Когда паром пошел на дно, произошло еще кое-что: как в Эстонии, так и в Швеции менялись правительства. В Эстонии двумя днями раньше выразили недоверие Марту Лаару. В Швеции правящая партия проиграла парламентские выборы, а Карл Бильдт оставался премьер-министром всего неделю после катастрофы.
В Швеции неразбериха во многом и была вызвана этой сменой правительства. Через день после катастрофы Бильлт пообещал, что Швеция сделает все для того, чтобы поднять всех погибших. Позже он сказал, что он не обещает поднятия парома, поскольку понял, насколько это сложно. В 1994 году действительно никто и нигде не поднимал такого крупного судна с такой большой глубины, не было ни опыта, ни технологий. Но уже на следующий день после того, как будущий премьер-министр Ингвар Карлссон сказал, что Швеция сделает все, чтобы поднять «Эстонию». Когда его правительство приступило к работе, у шведского Департамента водных путей был заказан анализ. В департаменте сказали, что теоретически поднять судно можно, но, по крайней мере, я нигде не видел расчетов, сколько это могло бы стоить.
Шведы должны были учесть два фактора. Во-первых, паром утонул осенью и сезон штормов уже начался, поэтому там ничего нельзя было поднять, поскольку любые спасательные и исследовательские работы во время шторма осложнены. И, во-вторых, на судне остались 600-700 человек. Если поднимешь судно через полгода, весной, то при соприкосновении с кислородом тела погибших начнут разлагаться не за дни, а за часы. Их нужно транспортировать, опознавать – никто не представлял, как это делать.
Когда Швеция пришла к пониманию того, что поднять паром осенью нельзя, а весной это будет ужасно, правительство созвало совет по этике, во главе которой тогда стояла совсем неопытный политик Инес Уумманн, имеющая связи с Эстонией. Позвали священника, врача, журналиста, представителя профсоюза моряков и так далее. Если ты отдаешь право принятия решения такой группе, то никаких сокрытий и подтасовок быть не может. Предположение, что все будет молчать или скрывать, это – фантазия Курма.
В середине декабря комиссия по этике приняла решение, что как поднятие погибших, так и поднятие всего парома являются слишком ужасным психологическим переживанием для спасателей, и этого не нужно делать. По мнению комиссии, самым рациональным и правильным по отношению к погибшим было бы обозначить место гибели «Эстонии» могилой и договориться, что там устанавливается могильный покой и туда никто не имеет права нырять.
Ошибка заключалась в том, что учли спасателей и то, что погибшие должны обрести покой, но не учли родственников, которые хотели другого решения.
- И все же, зачем паром нужно было покрывать бетоном?
- Там был страх, что водолазы отправятся на паром и начнут доставать сувениры, например, бутылки и ценные вещи, а после продавать их с аукциона. Чтобы этому помешать, правительство Швеции и решило, что покроют место бетоном. Это вызвало сильную реакцию не только у родственников, но и у всего населения Швеции. Это было далеко не популярное решение.
Но в какой-то момент правительство Швеции поняло, что это будет невероятно дорого, и технически невозможно. Тогда поступило предложение, что насыпят там гравий и песок. И это не доделали. В итоге было принято решение, что Финляндия будет охранять место гибели и следить за ним по радарам.
- Если быть умными задним числом: что нужно было делать с «Эстоние»?
- Я считаю, что паром нужно было сразу поднять.
- Но вы же сами сказали, что такого нигде и никогда не делали!
- Но и не пробовали.
- Кто должен был оплатить поднятие судна?
- Шведов из 852 погибших было 501, эстонцев – 285, финнов – всего десять. Учитывая объемы потерь, Швеция и Эстония могли хотеть поднять судно. Но Эстония, конечно, не была той страной, которая могла бы это оплатить. Поэтому нести расходы могла бы Швеция. Об этом можно было бы подумать, почему отказались от подъема.
Я думаю, что если бы такое несчастье произошло, например, с американцами, они бы уже назавтра подняли судно. Они не оставили бы своих людей на дне.
- Что делать, чтобы однажды решить все недопонимания вокруг «Эстонии» и отвергнуть все теории заговора?
- Это идеалистический подход, что правительства Эстонии, Финляндии и Швеции впишут все те пункты, которые не вошли в отчет о расследовании международной комиссии, и честно признают свои ошибки, не опасаясь, что это принесет им материальные потери, иски или утрату престижа. Если бы смогли честно признать, какие ошибки допустили, и как эти ошибки привели к катастрофе «Эстонии», это стало бы большим шагом вперед.
В нынешней ситуации я представляю себе, что если эксперты трех стран не могут договориться и со стопроцентной уверенностью сказать, что пробоина в корпусе «Эстонии» возникла от удара о камень, нужно отправить робота, который найдет этот камень и еще раз осмотрит судно. Причем, важно то, что если случившееся с «Эстонией, будет расследоваться дальше, это должны делать только эксперты, чтобы бразды правления не оказались в руках политиков, поскольку у политиков всегда может быть какой-то план, который никак не обязан быть основан на науке.
Но, а как кто-то предложил – поднять все судно – это самое глупое дело, которое можно было бы сделать сегодня! Если представляли, что означал бы подъем парома через полгода после катастрофы, то можно только догадываться, что это означало бы теперь…