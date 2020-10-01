Рандпере: расследование гибели «Эстонии» вызвало огромное недоверие

В середине декабря комиссия по этике приняла решение, что как поднятие погибших, так и поднятие всего парома являются слишком ужасным психологическим переживанием для спасателей, и этого не нужно делать. По мнению комиссии, самым рациональным и правильным по отношению к погибшим было бы обозначить место гибели «Эстонии» могилой и договориться, что там устанавливается могильный покой и туда никто не имеет права нырять.

Ошибка заключалась в том, что учли спасателей и то, что погибшие должны обрести покой, но не учли родственников, которые хотели другого решения.

- И все же, зачем паром нужно было покрывать бетоном?

- Там был страх, что водолазы отправятся на паром и начнут доставать сувениры, например, бутылки и ценные вещи, а после продавать их с аукциона. Чтобы этому помешать, правительство Швеции и решило, что покроют место бетоном. Это вызвало сильную реакцию не только у родственников, но и у всего населения Швеции. Это было далеко не популярное решение.

Но в какой-то момент правительство Швеции поняло, что это будет невероятно дорого, и технически невозможно. Тогда поступило предложение, что насыпят там гравий и песок. И это не доделали. В итоге было принято решение, что Финляндия будет охранять место гибели и следить за ним по радарам.

- Если быть умными задним числом: что нужно было делать с «Эстоние»?

- Я считаю, что паром нужно было сразу поднять.

- Но вы же сами сказали, что такого нигде и никогда не делали!

- Но и не пробовали.

- Кто должен был оплатить поднятие судна?

- Шведов из 852 погибших было 501, эстонцев – 285, финнов – всего десять. Учитывая объемы потерь, Швеция и Эстония могли хотеть поднять судно. Но Эстония, конечно, не была той страной, которая могла бы это оплатить. Поэтому нести расходы могла бы Швеция. Об этом можно было бы подумать, почему отказались от подъема.

Я думаю, что если бы такое несчастье произошло, например, с американцами, они бы уже назавтра подняли судно. Они не оставили бы своих людей на дне.

- Что делать, чтобы однажды решить все недопонимания вокруг «Эстонии» и отвергнуть все теории заговора?

- Это идеалистический подход, что правительства Эстонии, Финляндии и Швеции впишут все те пункты, которые не вошли в отчет о расследовании международной комиссии, и честно признают свои ошибки, не опасаясь, что это принесет им материальные потери, иски или утрату престижа. Если бы смогли честно признать, какие ошибки допустили, и как эти ошибки привели к катастрофе «Эстонии», это стало бы большим шагом вперед.

В нынешней ситуации я представляю себе, что если эксперты трех стран не могут договориться и со стопроцентной уверенностью сказать, что пробоина в корпусе «Эстонии» возникла от удара о камень, нужно отправить робота, который найдет этот камень и еще раз осмотрит судно. Причем, важно то, что если случившееся с «Эстонией, будет расследоваться дальше, это должны делать только эксперты, чтобы бразды правления не оказались в руках политиков, поскольку у политиков всегда может быть какой-то план, который никак не обязан быть основан на науке.