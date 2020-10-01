В Силламяэ проходят учения спасателей: по легенде ядовитое облако из порта движется на город

В порту Силламяэ 1 октября две специализированные химические бригады спасателей тренируются останавливать утечку аммиака и осаждать поднявшееся в воздух ядовитое облако. Одновременно по всему городу звучит громкий сигнал тревоги - Силламяэ, в котором расположены опасные производства, видимо, единственный в Эстонии город, полностью оснащенный такой системой оповещения.
По легенде учений, во время перекачки аммиака на корабль, лопнула труба и произошла утечка химического вещества. На предприятиях, которые работают с аммиаком, автоматика прекращает перекачку в этом случае, и утечка не должна быть большой. Но по условиям учений всё сложилось крайне неблагоприятно: автоматика не сработала, были человеческие ошибки и ветер погнал ядовитое облако в сторону города.
Первыми на место прибыла аварийная бригада аммиачного терминала и выставила водяную завесу. Подключился принадлежащий порту буксир, экипаж которого также поливал облако аммиака водой, осаживая его вниз. Затем подключились спасатели из Силламяэ, позже подъехала команда из Кохтла-Ярве. Спасатели входили в условное ядовитое облако в специальных костюмах химзащиты.
На втором этапе учений спасатели тренировались заделывать пробоины в трубе с аммиаком, роль которого выполняла обычная морская вода.
Илья Андреев, руководитель спасательной команды Силламяэ рассказал, что по всей Эстонии случается около 70 химических происшествий в год.
“Для нас это очень специфические происшествия, которые редко случаются. Поэтому очень важно отрабатывать их на учениях”, - сказал он.
В Эстонии есть шесть спасательных команд, которые дополнительно оснащены и обучены для ликвидации химических загрязнений. Оборудование химзащиты собрано в специальный прицеп, который в случае необходимости буксирует обычная пожарная машина. Две из химических команд базируются в Ида-Вирумаа - одна в Силламяэ, другая в Кохтла-Ярве. На учения, как это было бы при реальной утечке, прибыли обе команды.
Силламяэский порт ежегодно переваливает около миллиона тонн аммиака. Единовременно в его хранилищах находится обычно около 40 тысяч тонн в специальных хранилищах.
Учения совместно проводили Спасательный департамент и Силламяэский порт. Тынис Сеэсмаа, руководитель недвижимости Силламяэского порта, рассказал, что порт заинтересован, чтобы учения проходили на его территории:
“Если что-то случается, можно очень быстро ликвидировать последствия. Могу сказать то, что касается всех наших терминалов - при их строительстве использовались самые лучшие технологии, которые существуют в мире. Сегодня даже не дадут разрешение строить тот или иной объект, если нет гарантий безопасности”.
На вопрос, были ли в порту Силламяэ реальные, а не учебные инциденты с аммиаком, Тынис Сеэсмаа ответил:
“По моим данным, не было”.
Об учениях жителей предупреждали через прессу и городской сайт, но, конечно, информация дошла не до всех. Во время учений, когда в Силламяэ звучала сирена, на улицах города дежурили полицейские и инспекторы Спасательного департамента, которые объясняли прохожим, что это учебная тревога.