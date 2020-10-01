В Силламяэ проходят учения спасателей: по легенде ядовитое облако из порта движется на город

По легенде учений, во время перекачки аммиака на корабль, лопнула труба и произошла утечка химического вещества. На предприятиях, которые работают с аммиаком, автоматика прекращает перекачку в этом случае, и утечка не должна быть большой. Но по условиям учений всё сложилось крайне неблагоприятно: автоматика не сработала, были человеческие ошибки и ветер погнал ядовитое облако в сторону города.

Первыми на место прибыла аварийная бригада аммиачного терминала и выставила водяную завесу. Подключился принадлежащий порту буксир, экипаж которого также поливал облако аммиака водой, осаживая его вниз. Затем подключились спасатели из Силламяэ, позже подъехала команда из Кохтла-Ярве. Спасатели входили в условное ядовитое облако в специальных костюмах химзащиты.

На втором этапе учений спасатели тренировались заделывать пробоины в трубе с аммиаком, роль которого выполняла обычная морская вода.

Илья Андреев, руководитель спасательной команды Силламяэ рассказал, что по всей Эстонии случается около 70 химических происшествий в год.

“Для нас это очень специфические происшествия, которые редко случаются. Поэтому очень важно отрабатывать их на учениях”, - сказал он.

В Эстонии есть шесть спасательных команд, которые дополнительно оснащены и обучены для ликвидации химических загрязнений. Оборудование химзащиты собрано в специальный прицеп, который в случае необходимости буксирует обычная пожарная машина. Две из химических команд базируются в Ида-Вирумаа - одна в Силламяэ, другая в Кохтла-Ярве. На учения, как это было бы при реальной утечке, прибыли обе команды.

Силламяэский порт ежегодно переваливает около миллиона тонн аммиака. Единовременно в его хранилищах находится обычно около 40 тысяч тонн в специальных хранилищах.

Учения совместно проводили Спасательный департамент и Силламяэский порт. Тынис Сеэсмаа, руководитель недвижимости Силламяэского порта, рассказал, что порт заинтересован, чтобы учения проходили на его территории:

“Если что-то случается, можно очень быстро ликвидировать последствия. Могу сказать то, что касается всех наших терминалов - при их строительстве использовались самые лучшие технологии, которые существуют в мире. Сегодня даже не дадут разрешение строить тот или иной объект, если нет гарантий безопасности”.

На вопрос, были ли в порту Силламяэ реальные, а не учебные инциденты с аммиаком, Тынис Сеэсмаа ответил:

“По моим данным, не было”.