Кийк и Хельме: тенденция распространения коронавируса вызывает тревогу

По словам Кийка, если текущая тенденция сохранится, уровень инфицирования вырастет с нынешних 50,64 человека до 150 инфицированных на 100 000 человек в месяц. Министр отметил, что Эстония пришла к нынешнему уровню за две недели, и назвал это тревожной тенденцией. Хотя уровень инфицирования в странах Балтии ниже среднего по ЕС, здесь также отчетливо наблюдается тенденция к росту.

«Мы не можем сказать, что нам удалось предотвратить вирус», - заявил Мартин Хельме, также назвав нынешнюю тенденцию тревожной и отметив, что наиболее важными показателями являются количество нуждающихся в стационарном лечении, количество проходящих управляемую оценку пациентов и количество смертей. Нынешняя картина этих показателей, по словам Хельме, существенно отличается от весенних условий.

По словам Кийка, если существующих ограничений недостаточно для перелома тренда, введение дополнительных ограничений может оказаться под вопросом. Одно из возможных ограничений, на которое указал Кийк, - это снижение количества посетителей на массовых мероприятиях. В то же время он заявил, что пока нет известных случаев, когда новый очаг начинался с мероприятия во внутренних помещениях с сидячими местами.

Кийк добавил, что нельзя исключать возможность введения обязанности носить маску в масштабах государства.

Хельме отметил, что правительство пытается сохранить жизнь как можно более нормальной. Он не исключил возможность, что правительство может ввести региональные ограничения на передвижение или другие ограничения, но пока больницы не будут переполнены и смертность не начнет расти, правительство постарается этого не делать.