H&M планирует закрыть сотни магазинов

Если из-за коронакризиса H&M пришлось закрыть около трех процентов от 5000 магазинов, то в 2021 году их количество уменьшится еще на 250, пишет Reuters.

Получить комментарий от H&M относительно того, коснутся ли эти их намерения Эстонии, пока не удалось.

Кроме того, по данным Financial Times, в случае четверти магазинов из 5000 H&M планирует пересмотреть договоры, что означает, что франчайзи могут отказаться от договора. В начале третьего квартала у H&M было закрыто 900 магазинов, а к сентябрю — только 166. Также сентябрь был успешным для фирмы, поскольку доходы от продаж, по сравнению с сентябрем прошлого года, были всего на пять процентов ниже. Это вселяло надежду, что экономика восстанавливается, а вместе с ней и дела компании идут в гору.

Сегодня H&M обнародовал результаты третьего квартала. И хотя доход от продаж фирмы, по сравнению с прошлым годом, упал на 19 процентов, это лучше, чем предполагали аналитики. Прибыль до налогообложения упала с 5 млрд шведских крон до 2,4 млрд (0,23 млрд евро). Учитывая убытки H&M в предыдущем квартале, речь идет о значительном продвижении и преимущественно аналитики полагали, что прибыль будет еще меньше. H&M объясняет, что за прибылью стоит жесткая экономия на всем.

Доля компании на Стокгольмской фондовой бирже выросла на 7,7% до 166 шведских крон. Коронакризис сильно повлиял на акции, в этом году ценные бумаги потеряли почти пятую часть.