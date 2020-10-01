Коронавирус: Мадрид нехотя отправляется на карантин, в Швейцарии разрешают спорт и культуру

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших Covid-19 в мире составляет более 34 млн человек, около 1 млн скончалось, с начала пандемии выздоровели 23,6 млн пациентов.

На карантин в течение 48 часов

Правительство Испании дало местным властям Мадрида и девяти окружающим его городам 48 часов на то, чтобы ввести карантинные меры.

Число новых случаев инфицирования Covid-19 в Испании растет: за последние две недели в стране было зарегистрировано более 133 тыс. новых диагнозов, более трети из них приходится на столицу страны.

Исабель Диас Аюсо на пресс конференции Europa Press News Сама Аюсо маску носит, но с карантином не согласна

Новые меры, о которых заявило испанское правительство, предполагают, что жители Мадрида и соседних городов не смогут передвигаться между районами без необходимости. Разрешены будут только поездки на работу, в учебные заведения, а также визиты к врачу или близким, которые нуждаются в уходе. Кроме того, вводится запрет собираться группами более чем шесть человек.

Однако правительство региона, которое контролируют оппозиционные консервативные партии, выступает против введения ограничений.

Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила, что Межрегиональный совет по здравоохранению, проголосовавший за карантин, "не имеет права ничего запрещать", и пообещала оспорить это решение в суде. Однако она признала, что постановление правительства следует выполнять до момента, пока оно не будет отменено.

В Швейцарии разрешили собираться тысячами

С 1 октября в Швейцарии разрешено посещать спортивные соревнования и культурные мероприятия более чем 1000 человек одновременно. Условием для этого явяется строгое соблюдение гигиенических мер и социальной дистанции.

Стенды для гигиенической обработки рук на кинофестивале в Цюрихе Getty Images Стенды для гигиенической обработки рук на кинофестивале в Цюрихе

При этом правила остаются жесткими. Трибуны стадионов, например, могут быть заполнены только на две трети, зрители обязаны быть в масках и им запрещено стоять.

Местные власти имеют право запретить проведение какого бы то ни было мероприятия, если они посчитают, что оно связано со слишком большим риском.

При этом число заболевших коронавирусом в Швейцарии продолжает расти, поэтому некоторые местные эксперты выступали против частичной отмены ограничений на проведение массовых мероприятий.

Covid-19 в Британии распространяется медленнее

По данным нового исследования, которое провел Имперский колледж Лондона, распространение Covid-19 в Британии замедляется. Согласно выводам ученых, базовый показатель R, определяющий какое количество людей может быть инфицировано одним вирусоносителем, снизился, и этому помогли новые ограничительные меры, недавно введенные правительством.