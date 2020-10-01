Эстония выдвинула Керсти Кальюлайд кандидатом на пост генсека ОЭСР

В четверг посол Эстонии в при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Клайд Кулл вручил документы, согласно которым Эстония выдвигает президента Керсти Кальюлайд на освобождающийся летом 2021 года пост генсека ОЭСР.
«В 2020 году мы живем в эпоху великих перемен. Мы находимся на этапе перехода от промышленной к цифровой экономике, от использования ископаемого топлива к чистой энергии. Я твердо верю в многостороннее сотрудничество между странами и вижу здесь огромную роль ОЭСР — она должна играть активную роль как глобальное сообщество развитых стран в объединении лучших знаний, чтобы помочь странам справиться с этими изменениями», - сказала Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд представит свои взгляды на виртуальном мероприятии 5 октября.