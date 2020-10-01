Чт, 1.10.2020
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Алексей Навальный

Новым старейшиной волости Йыхви избран центрист Юри Конрад

Газета "Lõuna-Eesti Postimees" писала о Юри Конраде в 2019 году как о "заместителе старейшины с самыми большими мускулами".

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

В четверг, 1 октября, на заседании волостного собрания Йыхви новым старейшиной был избран центрист Юри Конрад. Вице-старейшинами стали беспартийный Тоомас Наэл и представительница "Отечества" Эвелин Данилов. 

За Юри Конрада проголосовали 11 депутатов. За реформистку Марис Тоомел - 10 депутатов. Всего в Йыхвиском волостном собрании 21 депутат, напомнил портал новостей вещания.

Подробнее о нем в материале Rus.Postimees "Новый волостной старейшина Йыхви Юри Конрад известен в Валга как депутат, каратист и владелец популярной дискотеки"

Конрад - депутат Валгаского волостного собрания. Член Центристской партии с 2011 года.

В Йыхви последние семь лет глава волостной управы менялся в среднем чаще, чем раз в год. Последний старейшина - Макс Каур - продержался на этой должности менее полутора лет.

На прошлой неделе он был смещен с поста на голосовании в волостном собрании при 11 голосах "за" и 10 "против". Недоверие было также выражено председателю волостного собрания Нийне Негласон и заместителям Каура - Мессурме Писаревой и Марис Тоомел. Негласон занимала пост председателя волостного собрания менее трех месяцев.

В новую коалицию вошли представители избирательного союза "Йыхви - наш дом" (Алексей Наумкин, Тамара Пылевина, Дмитрий Смирнов, Сергей Тульский, Андрей Оямяэ, Елена Безводицкая), за которым стоит бизнесмен Николай Осипенко, и центристской фракции (Артур Сепперн, Эдуард Эаст, Аллан Мянд, Ирина Шульгина, Илона Калдре), в которой, правда, нет ни одного действующего члена Центристской партии.

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