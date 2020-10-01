Новый волостной старейшина Йыхви Юри Конрад известен в Валга как депутат, каратист и владелец популярной дискотеки

На сессии волостного собрания 1 октября депутаты внесли две кандидатуры на должность волостного старейшины - бывший помощник старейшины, реформистка Марис Тоомель и центрист, член волостного собрания Валга Юри Конрад. В результате Конрад победил с перевесом в один голос - за него проголосовали 11 членов волостного собрания.

О том, что Юри Конрад может стать кандидатом на пост старейшины, стало известно буквально несколько дней назад. Конраду 52 года, он является членом собрания волости Валга, ранее был заместителем волостного старейшины этого города. Он также владеет в Валга тренажерным залом и хостелом, в котором расположена известная в городе дискотека. Также у него есть дом отдыха под Отепя. Ранее сам Юри Конрад серьезно занимался карате и был тренером, у него осталось более 2000 учеников по всей Эстонии. Сейчас, по его словам, просто поднимает штангу, чтобы поддерживать здоровье.

Новый волостной старейшина надеется найти общий язык не только с коалицией, отправившей в отставку прежнюю власть на прошлой неделе, но и с оппозицией.

“В первую очередь посмотрим бюджет, как с ним обстановка. Насколько я знаю, там всё хорошо. Потом посмотрим программу развития и пойдем дальше с вопросами спортхолла, ледового холла. В основной школе сейчас ремонт идет, - перечислил Юри Конрад свои задачи на ближайшее время и добавил. - Главное, чтобы народ доволен был - для нас это самое главное”

По мнению Юри Конрада, проблемы над которыми нужно работать в Йыхви похожи на те, которыми он ранее занимался в Валга:

“Сильно не отличается. Народу примерно столько же, и проблемы такие же - даже по мелочам. Так же не найти работников в службу защиты детей. Конечно, здесь получки сильно лучше, в Валга, грубо говоря, на 500 евро меньше. Но здесь всё равно тяжело найти, потому что это очень стрессовая работа… Что мне нравится в Йыхви, так это то, что здесь много спорта, что близко моей душе”.