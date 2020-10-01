Чт, 1.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Мошенники отправили эстонской фирме поддельные счета и получили 40 000 евро

Мошенники отправили эстонской фирме поддельные счета и получили 40 000 евро

Мошенники не дремлют.

ФОТО: Aivar Aotäht

Интернет-мошенники в конце сентября обманным путем получили от одной из фирм в Харьюском уезде в Эстонии 40 000 евро.

Cообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, по данным которой 30 сентября в полицию обратились представители одной из фирм. По их словам, неизвестный человек отправил фирме поддельные счета предоплаты, воспользовавшись для этого электронной почтой одного из коммерческих партнеров фирмы.

В результате 24 сентября фирма перечислила на счет, не принадлежащий деловому партнеру фирмы, 40 000 евро.

Полиция возбудила расследование происшествия по статье о мошенничестве.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back