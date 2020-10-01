Мошенники отправили эстонской фирме поддельные счета и получили 40 000 евро

Интернет-мошенники в конце сентября обманным путем получили от одной из фирм в Харьюском уезде в Эстонии 40 000 евро.
Cообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, по данным которой 30 сентября в полицию обратились представители одной из фирм. По их словам, неизвестный человек отправил фирме поддельные счета предоплаты, воспользовавшись для этого электронной почтой одного из коммерческих партнеров фирмы.
В результате 24 сентября фирма перечислила на счет, не принадлежащий деловому партнеру фирмы, 40 000 евро.
Полиция возбудила расследование происшествия по статье о мошенничестве.