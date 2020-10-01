Ратас объяснил, почему Эстония не поддержала заявление Франции, Латвии и Литвы

«На уровне правительства заявление на тему борьбы с дезинформацией с Францией не обсуждалось. Мы остались в стороне от этого заявления по причинам, связанным с его содержанием, а отнюдь не по политическим. С Эстонией о возможности совместного заявления говорили на уровне ведомств в июне. Тогда не было речи о том, на каком уровне или когда эта декларация могла бы быть принята.

Хотя в большинстве моментов Эстония могла бы поддержать заявление, все же в то время мы не были согласны с ним в целом. В тексте призывалось с целью борьбы с дезинформацией непропорционально регулировать СМИ на законодательном уровне, что повлекло бы за собой правовые обязанности и санкции в отношении изданий и платформ. Также и предложенная в заявлении регуляция для искусственного интеллекта не отвечала эстонскому видению. Позиция Франции, а также Латвии и Литвы по этим вопросам до сих пор отличалась от эстонской.

Вместе с тем речь идет о важной и актуальной теме, и мы анализируем, какой могла бы быть наша официальная позиция в этом вопросе. Кроме того, вскоре этот вопрос встанет в рамках законодательства Европейского союза в области цифровых услуг и бюллетеня о программе действий в сфере демократизации, который выйдет в начале декабря. К этому времени правительство уточнит свою позицию в вопросе регулирования деятельности платформ социальных медиа.

Сегодня я беседовал об этом с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе. Мы отметили, что Эстония и Франция являются очень хорошими друзьями, тесно сотрудничающими во многих областях. Например, наши военные вместе участвуют в операции в Мали.