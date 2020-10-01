Эстония поможет ВОЗ бороться с пандемией COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что премьер-министр Юри Ратас подпишет в цифровой форме соответствующий протокол о намерениях с руководителем Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Аданомом Гебреисусом в понедельник, пятого октября.

«Сотрудничество с ВОЗ в сфере цифрового здравоохранения является знаковым для Эстонии. Это высокое признание нашего цифрового опыта и возможность внести свою лепту в модернизацию сферы здравоохранения в мировом масштабе», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

«В разгар коронакризиса Эстония может предложить Всемирной организации здравоохранения свои лучшие наработки, чтобы ускорить надежное и достойное доверия движение информации между государствами. Мы имеем возможность вынести на международный уровень те принципы распределенной системы управления, на которых базируется весь успех эстонского цифрового государства. Крайне важно, что именно наш опыт поможет мировому сообществу быстрее выйти из вызванного COVID-19 кризиса экономики и здравоохранения», - добавил он.

Подписание протокола о намерениях даст эстонским предпринимателям и научным организациям возможность начать работу над конкретными пилотными проектами.

В качестве первого проекта предприниматели начнут дигитализировать в глобальном масштабе желтый паспорт иммунизации, который можно будет использовать после появления вакцины от коронавируса. Желтый паспорт иммунизации обеспечит достойный доверия и прозрачный трансграничный обмен данными.

Одновременно начнется долгосрочное сотрудничество, направленное на использование X-road для глобального международного обмена данными в области здравоохранения. Благодаря этому ВОЗ и ее члены смогут создавать различные международные услуги.