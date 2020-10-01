Чт, 1.10.2020
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Хендрик Эвертссон

Европейское агентство лекарственных средств оценивает вакцину от COVID-19

Вакцина. Фото иллюстративное.

ФОТО: Cadu Rolim/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало первый процесс оценки вакцины от COVID-19, которую разрабатывают Оксфордский университет и AstraZeneca, пишет Postimees.

EMA начала анализ первичной информации ученых. Согласно ей, вакцина стимулирует выработку антител и T-клеток, что в свою очередь помогает иммунной системе.

Агентство все еще ожидает данных о заключительном этапе текущего тестирования вакцины, в котором участвуют тысячи человек. Скорее всего, выводы о тестировании можно будет сделать в ближайшие месяцы.

Аналогичный процесс был использован для Ремдесивира, единственного лицензированного препарата, используемого для лечения COVID-19.

В Соединенном Королевстве проводится обширное тестирование оксфордской вакцины. В США аналогичные испытания были приостановлены, поскольку Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) расследует сообщение о серьезном неврологическом побочном эффекте.

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