В четверг в четырех ДТП пострадали пять человек

Первая авария произошла в 13.56 на улице Выру,77 в Тарту, где 67-летний мужчина, ехавший на велосипеде по велосипедной и пешеходной дорожке, столкнулся с автомобилем Kia Sportage, который совершал правый поворот на автостоянку. За рулем Kia находилась 53-летняя женщина. Велосипедиста доставили в клинику Тартуского университета, сообщили BNS в Департаменте полиции и погранохраны.

Вторая авария произошла в 15.51 на восьмом километре дороги Таллинн-Лагеди в волости Раэ Харьюского уезда, где 57-летний мужчина, нарушивший требование уступить дорогу дороги, проехал на Audi A4 перед двигавшимся по главной дороге Mercedes-Benz, за рулем которого находился 28-летний мужчина. Водители обоих автомобилей получили травмы, и скорая помощь доставила их в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Третья авария произошла в 18.23 у дома на улице Мартса,2 в Таллинне, где 30-летний мужчина за рулем Toyota Avensis из-за возможных проблем со здоровьем отклонился c дороги вправо, а затем врезался в бетонное основание. Водитель получил травму. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.