Пт, 2.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Выплаты во вторую пенсионную ступень в октябре можно приостановить

Выплаты во вторую пенсионную ступень в октябре можно приостановить

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ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

С 1 июля этого года государство приостановило на 14 месяцев 4-процентные отчисления во вторую пенсионную ступень, но выплата двух процентов из заработной платы будет продолжена, если человек в октябре не подаст заявление о временной приостановке, пишет Postimees.

В пресс-релизе министр финансов Мартин Хельме подчеркнул, что временная приостановка выплат и реформа второй ступени - разные вещи.

«Любой, кто хочет приостановить выплату двух процентов на девять месяцев, может сделать это в октябре, но это временно», - добавил он. 

Заявление о приостановлении должно быть подано в течение октября администратору пенсионного регистра или управляющему счетом.

Если средняя проиводительность фондов второй ступени будет положительной с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года, сумма, подлежащая переводу во второй уровень, также увеличится на значение средней производительности. Компенсация не зависит от того, пойдет ли человек на работу в 2023 и 2024 годах, и будет ли он вносить взносы во вторую ступень в обычном порядке.

На доплаты к родительской пенсии изменения не повлияют, они продолжат вноситься в обычном режиме.

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