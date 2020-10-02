Выплаты во вторую пенсионную ступень в октябре можно приостановить

С 1 июля этого года государство приостановило на 14 месяцев 4-процентные отчисления во вторую пенсионную ступень, но выплата двух процентов из заработной платы будет продолжена, если человек в октябре не подаст заявление о временной приостановке, пишет Postimees.
В пресс-релизе министр финансов Мартин Хельме подчеркнул, что временная приостановка выплат и реформа второй ступени - разные вещи.
«Любой, кто хочет приостановить выплату двух процентов на девять месяцев, может сделать это в октябре, но это временно», - добавил он.
Заявление о приостановлении должно быть подано в течение октября администратору пенсионного регистра или управляющему счетом.
Если средняя проиводительность фондов второй ступени будет положительной с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года, сумма, подлежащая переводу во второй уровень, также увеличится на значение средней производительности. Компенсация не зависит от того, пойдет ли человек на работу в 2023 и 2024 годах, и будет ли он вносить взносы во вторую ступень в обычном порядке.
На доплаты к родительской пенсии изменения не повлияют, они продолжат вноситься в обычном режиме.