Выплаты во вторую пенсионную ступень в октябре можно приостановить

В пресс-релизе министр финансов Мартин Хельме подчеркнул, что временная приостановка выплат и реформа второй ступени - разные вещи.

«Любой, кто хочет приостановить выплату двух процентов на девять месяцев, может сделать это в октябре, но это временно», - добавил он.

Заявление о приостановлении должно быть подано в течение октября администратору пенсионного регистра или управляющему счетом.

Если средняя проиводительность фондов второй ступени будет положительной с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года, сумма, подлежащая переводу во второй уровень, также увеличится на значение средней производительности. Компенсация не зависит от того, пойдет ли человек на работу в 2023 и 2024 годах, и будет ли он вносить взносы во вторую ступень в обычном порядке.