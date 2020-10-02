Владельцы торгового центра Т1 предлагают инвесторам новые облигации

Концерн Pro Kapital Grupp начнет предлагать новые облигации, но для того, чтобы подписаться на них, у инвестора уже должно быть не менее, чем на 10 000 евро облигаций Pro Kapital - плюс письменное приглашение от компании. Всего компания предлагает 0,7 миллиона облигаций номинальной стоимостью 2,1 миллиона евро.