Владельцы торгового центра Т1 предлагают инвесторам новые облигации

Концерн Pro Kapital Grupp начнет предлагать новые облигации, но для того, чтобы подписаться на них, у инвестора уже должно быть не менее, чем на 10 000 евро облигаций Pro Kapital - плюс письменное приглашение от компании. Всего компания предлагает 0,7 миллиона облигаций номинальной стоимостью 2,1 миллиона евро.
Pro Kapital в последнее время находится в центре внимания общественности из-за споров по поводу торгового центра T1, поскольку T1 принадлежит Pro Kapital через Tallinna Moekombinaat. Pro Kapital хотел бы провести санацию испытывающей трудности компании, но кредиторы требуют банкротства фирмы. Согласно последним сообщениям, Pro Kapital оспорила отмену плана санации.
Период подписки начинается 1 октября и заканчивается 28 октября. Новая облигация должна оплачиваться старой конвертируемой облигацией, а не деньгами, так что старые облигации по существу рефинансируются.
Pro Kapital обещает 8-процентную ставку по новой необеспеченной облигации, и они будут погашены в 2024 году. В случае подписки на все размещенные облигации во втором периоде номинальная стоимость всего выпуска вместе с первым составит 10,2 миллиона евро.