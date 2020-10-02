Президент США Дональд Трамп заявил, что заразился коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Ранее вирус диагностировали у помощницы Трампа, которая была с ним в последнее время.
Ранее у помощницы президента Хоуп Хикс было обнаружено заболевание коронавирусной инфекцией, после чего президент сдал тест и заявил, что уходит на карантин.
Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.
"Сегодня первая леди и я показали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в "Твиттере".
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020