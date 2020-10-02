У помощницы Трампа выявлен коронавирус. Президент и первая леди ушли на карантин

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланией уходит на карантин в ожидании результатов теста на коронавирусную инфекцию.
Ранее у помощницы президента Хоуп Хикс было обнаружено заболевание коронавирусной инфекцией.
"Ее тест показал положительный результат, я только что услышал об этом. Она очень много работает, много масок, она постоянно носит маски, но у нее положительный результат теста", - сообщил Трамп в интервью Fox News.
Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.
"Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы начнем наш процесс карантина!" - написал Трамп в своем Твиттере.
Согласно рекомендациям Центров по контролю за заболеваниями США в части карантина люди, которые были в тесном контакте с кем-то, кто болен коронавирусом должны оставаться дома в течение 14 дней после последнего контакта с человеком, у которого есть COVID-19.