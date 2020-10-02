У помощницы Трампа выявлен коронавирус. Президент и первая леди ушли на карантин

Ранее у помощницы президента Хоуп Хикс было обнаружено заболевание коронавирусной инфекцией.

"Ее тест показал положительный результат, я только что услышал об этом. Она очень много работает, много масок, она постоянно носит маски, но у нее положительный результат теста", - сообщил Трамп в интервью Fox News.

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.

"Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы начнем наш процесс карантина!" - написал Трамп в своем Твиттере.