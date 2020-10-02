Водитель Bolt похитил пассажирку на семь минут

Приехав в пункт назначения на улице Эха, девушка отдала водителю Bolt 50 евро. Перечитав сдачу, она увидела, что там на несколько евро меньше, чем должно было быть. Девушка сообщила водителю о его ошибке и по телефону показала стоимость проезда - 10,5 евро.

Водитель поехал другой дорогой

Таксист Майе Йыгар заявила, что счет составляет 14,2 евро и что она бы вообще не начала поездку по такой низкой цене, и отказалась вернуть оставшуюся сумму. Девушка позвонила заказавшему такси отцу, который затем почти 20 минут разговаривал с водителем. Семья хотела заплатить водителю только сумму, указанную в приложении, и получить обратно переплаченные 3,7 евро.

Йыгар сказала, что девушка слишком поздно начала спорить о цене. «Она дала 50 евро, и это было подтверждением того, что она согласна с ценой. Я также подтвердила цену в приложении Bolt и завершила поездку в системе. Больше ничего не поделать. Всегда нужно оспаривать прежде, чем платить», - сказала она.

По словам водителя такси, дело было в том, что к конечной цели клиента вела не прямая асфальтированная дорога, а гравийная дорога, по которой приложение рассчитывало цену. «Поскольку по гравийной дороге ограничение скорости составляет 20 километров в час, мы поехали через Ныо, так что километраж пути был длиннее», - сказала Йыгар. Вот откуда взялась разница в цене. «Я попросила девушку обращаться в Bolt, но она не вышла из машины и начала спорить», - сказала водитель.

Клиент отделался испугом

Через некоторое время водитель нажала педаль газа и уехала - с девушкой на заднем сиденье - от дома на Эха, 2. Водитель утверждала, что ее ждет следующий клиент, а девушка при желании может потрястись в машине.

На громкой связи по телефону все это время продолжался разговор с отцом пассажирки. И дочь, и отец запаниковали и неоднократно попросили водителя остановить машину, чтобы девушка могла выйти. Отец девушки также позвонил в полицию. Йыгар покружила у близлежащих домов и, после неоднократных просьб об остановке, проехал перед домом на Эха, 2 и выпустила девушку из машины.

«Я проехала метра три и отвезла девушку на то же место. Она просидела в моей машине 30 минут, просто не выходила», - сказала Йыгар.

Так три метра или круг между домами? «Я не отвечу, потому что точно не знаю, сколько метров проехала, мне нужно посчитать», - ответила Йыгар.

Пеэп заявил, что они отделались легким испугом и паникой. «Речь шла уже не о нескольких евро, а об обмане и запугивании людей», - сказал Пеэп.

Пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов пояснил, что сумма, которую приложение показывает при заказе поездки, является лишь ожидаемой ценой. При расчете цены приложение учитывает самый быстрый маршрут, и цена может оказаться выше, если маршрут и время изменились.

«Если клиент хочет, чтобы водитель следовал определенным маршрутом, он должен сообщить об этом водителю, - сказал Лашманов. - Однако, конечно, водитель не может запросить сумму, которая не отображена в приложении водителя в конце поездки».

Случаем в настоящее время занимается служба поддержки клиентов Bolt.