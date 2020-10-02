Советник Урмаса Рейнсалу: на пароме «Эстония» может быть несколько пробоин

По словам советника министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу Марта Луйка, который в Норвегии вместе с эстонскими техническими экспертами ознакомился с материалами документального фильма о гибели парома «Эстония», в корпусе затонувшего парома может быть несколько пробоин, передает Rus.ERR.
По его словам, Эстония попросила создателей фильма показать весь отснятый материал, чтобы иметь более полную картину происходящего: «Они еще четко не ответили на этот вопрос, но мы рассчитываем, что придем к соглашению».
При этом Март Луйк отметил, что, по мнению эстонских экспертов, на корпусе парома «Эстония» больше повреждений, чем одна показанная в фильме пробоина, и они были получены во время погружения корпуса парома: «Там твердый грунт или камни, и если судно тонет и там будет острый угол, то он может повредить корпус».
«Несомненно, есть полная уверенность в том, что мы еще раз все это исследуем. Появившиеся новые находки мы будем исследовать с помощью наших собственных ресурсов, независимо от этой киностудии. Это включает, насколько я понимаю, и дополнительные подводные снимки», - добавил он.