Советник Урмаса Рейнсалу: на пароме «Эстония» может быть несколько пробоин

По его словам, Эстония попросила создателей фильма показать весь отснятый материал, чтобы иметь более полную картину происходящего: «Они еще четко не ответили на этот вопрос, но мы рассчитываем, что придем к соглашению».

При этом Март Луйк отметил, что, по мнению эстонских экспертов, на корпусе парома «Эстония» больше повреждений, чем одна показанная в фильме пробоина, и они были получены во время погружения корпуса парома: «Там твердый грунт или камни, и если судно тонет и там будет острый угол, то он может повредить корпус».