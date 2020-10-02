Мобильный оператор призывает сдавать старые и ненужные устройства

«Первую неделю после открытия посетителей представительства ожидают настоящие ценовые сюрпризы, и многие популярные телефоны можно будет купить намного дешевле. Мы приглашаем в гости как своих клиентов, так и клиентов других операторов. А еще призываем всех освобождаться от ненужного хлама и сдавать свои старые устройства. Если старый телефон в рабочем состоянии, у него будет шанс начать новую жизнь. Если ремонт невозможен, телефон пойдет на запчасти. А клиенты, сдавшие устройства, получат дополнительную скидку при покупке нового телефона», – сообщила директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин. Размер скидки напрямую зависит от технического состояния сданного устройства.

За последние годы в Tele2 как на предприятии в целом произошли большие перемены. И это не могло не отразиться на его представительствах. «Мы намерены обеспечить клиентам самый лучший в Эстонии сервис и отказываемся от классического обслуживания из-за прилавка в пользу современной открытой модели side-by-side», – объяснила вкратце суть новой концепции Эстрин.

«Нам очень приятно, что наш давний арендатор Tele2 решил обновить концепцию обслуживания в своем представительстве. Это наверняка будет способствовать улучшению клиентского опыта. Мы очень ценим, что такие важные перемены происходят в нынешние непростые времена. Это наверняка обрадует людей. Приятно также отметить, что у нас с Tele2 одни и те же ценности. Ведь цель кампании по случаю открытия представительства – привлечь внимание к проблемам экологии и вторичному использованию продукции», – отметила исполнительный руководитель Lõunakeskus Марью Йеэдас.