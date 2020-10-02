Жертва пережитых в детстве сексуальных домогательств останется жертвой на всю жизнь?

Из них с пару десятков проходят через реабилитационные программы. Остальные остаются жить с рваной раной в душе. И живут так всю жизнь – сотни, тысячи, десятки тысяч искалеченных людей. Теперь вспомним, что, по словам представителей полиции, до правоохранителей доходит лишь малая часть подобных преступлений, и, может быть, поймем масштабы трагедии.

По словам психолога Натальи Красильниковой, жертва пережитых в детстве сексуальных домогательств никогда не сможет справиться с нанесенной травмой сама. Человек может забыть само преступление, может смириться с мыслью о том, что это произошло, но эта травма всегда будет вмешиваться в его жизнь. «Травма затрагивает ценности человека, рушится чувство безопасности и доверия к миру и людям. Это проявляется по-разному, кто-то всю жизнь позволяет над собой издеваться, это отражается на выборе работы, спутника жизни, круга общения, стиля общения и отношения к себе, - говорит психолог. – У другого незалеченные раны будут проявляться в неконтролируемой агрессии. А у третьего в сексуальной распущенности и извращениях».

Именно поэтому каждый человек, столкнувшийся в детстве с сексуальными домогательствами, нуждается в квалифицированной помощи. Условно ее можно разделить на две части – терапия и поддержка. Активным лечением пострадавших детей сейчас занимаются так называемые Дома ребенка. Новая программа Департамента социального страхования – это, скорее, поддержка, предоставляемая совершеннолетним людям с незалеченными детскими травмами.

Координатор услуг, сексолог Рита Хольм объяснила, что о создании таких групп поддержки говорили давно, но реализовать получилось только теперь. Уже год работают группы на эстонском языке, а теперь запускается русскоязычная часть. «У нас есть специалисты, и мы ждем русскоязычных жителей Эстонии, которым нужна помощь психологов», - объяснила Хольм.

Что тут важно знать? Программа рассчитана на взрослых людей. То есть обращаться за помощью могут те, кому уже исполнилось 18 лет. Дальше ограничений по возрасту нет: «… и до самой смерти, поскольку травма остается на всю жизнь и нуждаться в помощи могут и пожилые люди». Второе условие – специалисты работают с людьми, пережившими насилие в детстве: «Мы очень хотим создать группу поддержки и для тех, кто стал жертвой насилия во взрослом возрасте, но пока это лишь проект будущего».

Больше ограничений нет: «В нашей первой группе участвовали и женщины и мужчины, глубоко верующие люди, люди нетрадиционной сексуальной ориентации, трансгендеры. Эта беда может коснуться абсолютно любого человека и каждый может прийти и получить помощь».

По словам Хольм, из разговоров с людьми она вынесла несколько мыслей. Первая – страх потери приватности: «Работа построена по принципу строгой конфиденциальности. Специалисты обязаны хранить тайну, а другим участникам группы невыгодно разглашать информацию, поскольку тогда им придется заявить о том, что и они все это пережили».

Специалисты говорят, что подобные истории проще переживать в компании. Жертва находит собеседника, который пережил то же самое, понимает, что случилось и что происходит с человеком после. По словам Хольм, люди начинают общаться, получают поддержку психологов, а некоторые обзаводятся добрыми друзьями – это тоже часть помощи, поскольку человек начинает понимать, что он уже не один.

Когда? Первая встреча группы состоится уже в эту субботу, 3 октября. Записаться можно, отправив письмо по адресу rus.gruppa1@gmail.com или позвонив по телефону 56657983. «Мы хотим формировать небольшие группы - по семь человек, не больше, и, как нам сказали в Департаменте социального страхования, групп будет столько, сколько потребуется», - пообещала Рита Хольм.