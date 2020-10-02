Евросоюз договорился о санкциях против Белоруссии. Лукашенко в списке нет

Страны ЕС согласовали санкции против Белоруссии в связи с ситуацией в стране, которая сложилась после президентских выборов в начале августа, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, ограничения затронут около сотрока человек. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в этот список в настоящий момент не входит.
«Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Белоруссии. Вы знаете, что то, что на столе - это список из примерно сорок лиц», - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура их утверждения - чисто технический момент.
Как заявил по итогам переговоров президент Франции Эммануэль Макрон, включение Александра Лукашенко в санкционный список могло бы подорвать усилия по вовлечению его в переговорный процесс.
Если белорусский президент не сможет наладить диалог с собственным народом, в отношении него могут быть введены санкции в дальнейшем, добавил Макрон. Лукашенко находился под санкциями ЕС до 2016 года.
В конце августа лидеры стран ЕС заявили, что не считают президентские выборы в Беларуси свободными и не признают их официальные результаты. Они призвали провести новые выборы и выступили за мирный транзит власти.
В конце сентября Канада и Великобритания решили ввести персональные санкции против Александра Лукашенко и ряда белорусских официальных лиц. Свои санкционные списки обнародовали также Латвия, Литва и Эстония.
23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко, которая заранее не анонсировалась. После этого многие западные страны заявили о непризнании Лукашенко законным президентом Белоруссии.
Ранее, выступая на Генассамблее ООН, глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что западные санкции против белорусских официальных лиц будут иметь обратный эффект.
В Белоруссии почти два месяца продолжаются массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов.