Нужно ли ужесточать Закон о разжигании ненависти? Пять эстонских евродепутатов за, два против

Европейская комиссия может возбудить в отношении Эстонии производство о нарушении, поскольку наши законы не приведены в соответствие с Директивой Европейского Союза 2008 года, которая предусматривает за разжигание ненависти уголовную ответственность и более суровые наказания. Большинство эстонских членов Европарламента выступают за внесение поправок в законодательство, с тем чтобы к разжигающим ненависть высказываниям относились более жестко, пишет Postimees.
В соответствии со статьей 151 Пенитенциарного кодекса Эстонии лицо, которое публично призывает к ненависти, насилию или дискриминации по признаку национальности, расы, цвета кожи, пола, языка, происхождения, религии, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественного или социального положения, может быть наказано штраф в размере до 2400 евро или арестом, если существует опасность для жизни, здоровья или имущества человека. Если то же деяние повлечет смерть, повреждение здоровья или другие серьезные последствия, лицо может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
Директива Европейского Союза предусматривает, что разжигание ненависти и содействие ему являются уголовно наказуемыми деяниями и наказываются лишением свободы на срок до одного года. По словам доцента кафедры европейского права Тартуского университета Карри Гинтера, действующий закон отвечает нашим общественным ожиданиям, но могут быть проблемы с законодательством Европейского Союза.
«Согласно требованиям в Эстонии, должна существовать реальная опасность. Однако в этих директивах говорится, что одной угрозы достаточно. Мои юридическое и личное мнения расходятся. Я считаю, что наш закон в такой форме является разумным, но с точки зрения законодательства ЕС у нас действительно есть нарушение», - сказал Гинтер. Он добавил, что криминализацию разжигания ненависти не следует воспринимать легкомысленно: если так гласит закон ЕС, мы не избежим этого, потому что, если что-то согласовано в ЕС, оно должно быть принято.
Более точный закон
По оценке депутата Европарламента от Центристской партии Яны Тоом, которая выступает за ужесточение раздела, посвященного разжиганию ненависти, проблема в том, что причину опасности установить невозможно. «В настоящее время у нас разжигание ненависти наказуемо только в том случае, если за ним следует физическое насилие. Мы не можем свести вместе, например, тот факт, что кого-то, проклинают, а затем избивают на улице. У нас эти две вещи не взаимозависимы », - сказала Тоом, по мнению которой, условие наличия опасности должно быть исключено из закона.
Депутат от социал-демократов Марина Кальюранд сказала, что считает действующий закон оправданным. Однако, по словам Кальюранд, закон следует уточнить, чтобы его можно было лучше применять. «Моя первая оценка такова, что это ограничение нужно снять, то есть ужесточить закон. Разжигание ненависти - это разжигание ненависти, и даже если оно не причиняет вреда здоровью, не опасно для жизни и имущества, оно должен быть наказан. Но нельзя сказать, что у нас еще нет криминализации разжигания ненависти. На самом деле оно у нас криминализовано», - сказала Кальюранд.
По словам депутата Европарламента от EKRE Яака Мадисона, это вообще не дискуссия, котороую следует вести. «Комиссии пытаются навязать единый подход в политике наказаний, чтобы, даже если пошутить не на ту тему, можно было получить уголовное наказание. Конечно, наши регуляции достаточно и четко определены. Совершенно очевидно, что действия, которые могут поставить под угрозу чью-либо жизнь, являются уголовными преступлениями. Таким же образом Конституция обеспечивает максимальную защиту, исключающую любую дискриминацию», - сказал Мадисон.
Мадисон добавил, что в случае возбуждения дела о нарушении Эстония не должна подчиняться ему. «Каждый день я вижу идеологическое давление и направление давления на государства-члены. Все эти обычаи, что и как можно говорить. То же самое пытаются сделать с законом о разжигании вражды, чтобы он был урегулирован по всему ЕС. Здесь и Эстонии, и другим странам долгое время придется испытывать все это давление», - считает Мадисон.
По мнению депутата Европарламента от "Отечества" Рихо Терраса, регулирование разжигания ненависти должно быть внутренним делом страны, и, по его мнению, достаточно действующих законов Эстонии. "Политизация разжигания ненависти в его нынешней форме не оправдывает себя, а скорее разделяет общество, чем объединяет его. Это никоим образом не предотвратит вспышки гнева, если закон будет регулироваться как-то иначе", - считает Террас. По его словам, общество должно решить проблему по-другому. «Общество должно понимать с этической точки зрения, что эта вещь некрасива, и общественное осуждение - гораздо более сильный аргумент, чем уплата штрафа».
Принять не удалось
Реформист и бывший премьер-министр Андрус Ансип, во время правления которого вступила в силу директива о разжигании ненависти, заявил, что поначалу она вызывала сильное сопротивление. «В 2012 году в Правительство Республики был внесен на утверждение проект, чтобы транспонировать это рамочное решение Европейского Союза. Но тогда атмосфера была другой, и любые попытки правительства перенести криминализацию разжигания ненависти в закон воспринимались в штыки, нас обвиняли в затыкании ртов и так далее», - напомнил Ансип.
По словам Ансипа, его отношение с годами изменилось. «Я не мог представить себе в худшем кошмаре, что политическая культура и разжигание вражды станут актуальной темой в Эстонской Республике в 2020 году. Этим определенно надо заниматься больше, это не вопрос свободы слова», - сказал Ансип. Он добавил, что существует сильная связь между разжиганием ненависти и физическим насилием.
По словам депутата Европарламента от Партии реформ Урмаса Паэта, который также выступает за более строгий закон, для Эстонии неразумно проводить независимую линию. «К сожалению, разжигание ненависти, которое затрагивает некоторые группы общества, возникает в нашем пространстве. Было бы неправильно говорить, что нас это не коснулось. По сути, к сожалению, необходимо криминализовать разжигание ненависти. Во многом я надеюсь, что это останется профилактической мерой», - сказал Паэт. По словам бывшего министра иностранных дел, в законе следует уточнить, что такое разжигание ненависти и каковы меры наказания, потому что действующий закон слишком расплывчат.
По словам депутата от социал-демократов Свена Миксера, проблема разжигания ненависти в Эстонии берет свое начало в политике. «Фактически, мы видим в Эстонии, что стигматизация на основе определенных групповых характеристик набирает обороты и также сильно проникает в политический дискурс. Самым ярким примером, безусловно, является попытка добиться успеха на выборах путем стигматизации людей по признаку их сексуальной ориентации - этот знаменитый референдум о браке. Это означает, что проблема обострилась, и ее следует дополнительно регулировать на уровне законов», - сказал Миксер, который сказал, что не испытывает оптимизма в отношении того, что нынешнее правительство здесь предпримет.
Сколько наказанных
По данным Минюста, за последние три года преступлений на основании статьи 151 Пенитенциарного кодекса не зарегистрировано. Однако преступления, совершенные по мотивам вражды, регистрируются на основании других разделов Пенитенциарного кодекса.
В случае преступления на почве ненависти жертва или цель выбираются на основе конкретной характеристики (например, расы, религии, этнического происхождения, национальности, сексуальной идентичности / ориентации), разделяемых некой группой. В 2019 году таких преступлений было зарегистрировано десять, в 2018 году - шесть, а в 2017 - четыре.
По данным Департамента полиции и погранохраны, с начала 2017 года по сегодняшний день на основании раздела о подстрекательстве к ненависти было зарегистрировано шесть проступков: пять в 2017 году и один в 2018 году.
Как проходит процедура производства о нарушении
Разбирательства по нарушениям обычно включаются в повестку дня заседаний Европейской комиссии единым пакетом один раз в месяц. Странам, которые не приняли рамочное решение ЕС, сначала направляется письмо с официальным уведомлением, и обычно им дается два месяца на ответ.
Если Комиссия приходит к выводу, что государство-член не соблюдает свои обязательства в соответствии с законодательством ЕС, она может отправить официальный запрос на соблюдение законодательства ЕС. Кроме того, государство-член ЕС должно уведомить о принятых мерах в установленный срок.
Если государство-член ЕС по-прежнему не соблюдает требования, Комиссия может передать дело в Европейский суд. Однако в большинстве случаев решение находится раньше.
Если страна ЕС не уведомит вовремя о мерах, принятых для переноса положений директивы, Комиссия может запросить в суде штрафные санкции.
Если суд решит, что государство-член нарушило законодательство ЕС, власти должны принять необходимые меры для выполнения решения.
Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) ранее заявлял национальному телерадиовещанию, что Эстония не намерена выполнять требования Европейской комиссии. "Если эта процедура нарушения налагает штраф на Эстонию, мы заплатим этот штраф. Мы заранее обратимся в суд. Суд определенно займет годы, но мы не позволим просто так сесть себе на шею".