Нужно ли ужесточать Закон о разжигании ненависти? Пять эстонских евродепутатов за, два против

Сколько наказанных

По данным Минюста, за последние три года преступлений на основании статьи 151 Пенитенциарного кодекса не зарегистрировано. Однако преступления, совершенные по мотивам вражды, регистрируются на основании других разделов Пенитенциарного кодекса.

В случае преступления на почве ненависти жертва или цель выбираются на основе конкретной характеристики (например, расы, религии, этнического происхождения, национальности, сексуальной идентичности / ориентации), разделяемых некой группой. В 2019 году таких преступлений было зарегистрировано десять, в 2018 году - шесть, а в 2017 - четыре.

По данным Департамента полиции и погранохраны, с начала 2017 года по сегодняшний день на основании раздела о подстрекательстве к ненависти было зарегистрировано шесть проступков: пять в 2017 году и один в 2018 году.

Как проходит процедура производства о нарушении

Разбирательства по нарушениям обычно включаются в повестку дня заседаний Европейской комиссии единым пакетом один раз в месяц. Странам, которые не приняли рамочное решение ЕС, сначала направляется письмо с официальным уведомлением, и обычно им дается два месяца на ответ.

Если Комиссия приходит к выводу, что государство-член не соблюдает свои обязательства в соответствии с законодательством ЕС, она может отправить официальный запрос на соблюдение законодательства ЕС. Кроме того, государство-член ЕС должно уведомить о принятых мерах в установленный срок.

Если государство-член ЕС по-прежнему не соблюдает требования, Комиссия может передать дело в Европейский суд. Однако в большинстве случаев решение находится раньше.

Если страна ЕС не уведомит вовремя о мерах, принятых для переноса положений директивы, Комиссия может запросить в суде штрафные санкции.

Если суд решит, что государство-член нарушило законодательство ЕС, власти должны принять необходимые меры для выполнения решения.

Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) ранее заявлял национальному телерадиовещанию, что Эстония не намерена выполнять требования Европейской комиссии. "Если эта процедура нарушения налагает штраф на Эстонию, мы заплатим этот штраф. Мы заранее обратимся в суд. Суд определенно займет годы, но мы не позволим просто так сесть себе на шею".