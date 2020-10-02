На рынке недвижимости в Таллинне начался активный рост цен

Похоже, что начался и активный рост цен на квартиры в Таллинне. В сентябре средняя цена квадратного метра квартиры составила 2149 евро, что на 5 процентов выше, чем в августе, и почти на 10 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«После весеннего спада рынок квартир на удивление хорошо восстановился и достиг стабильности. Хорошие статистические показатели характерны не только для Таллинна, но и для Эстонии в целом, где количество сделок купли-продажи квартир в сентябре было на 3,8% больше, чем в августе », - комментирует руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, особенно приятно видеть, что строительство нового жилья не замедлилось, а наоборот, число предложений квартир в новых домах растет: «На страницах портала City24.ee сейчас самый большой выбор нового жилья за последние годы: этой осенью можно выбрать себе вариант почти из 200 предложений».

Средняя цена квадратного метра квартир в домах, построенных в этом году в Таллинне и проданных в сентябре, составила 2 995 евро, средняя цена сделки с квартирами, построенными несколькими годами ранее, составила 2 493 евро.