Эстония готова немедленно исследовать место крушения парома "Эстония" с помощью сонара и подводного робота

Советник министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу Март Луйк сказал "Актуальной камере", что видел черновой материал документального фильма, показанного на канале Discovery в Норвегии, где было продемонстрировано несколько дыр в корпусе. «Морское дно на самом деле каменистое, не то, что утверждали создатели фильма», - сказал Луйк. По его словам, также была дыра в нижней частью первой буквы слова «Estline».

Пресс-секретарь Discovery Ханне МакБрайд сказала, что правительство Эстонии попросило разрешения просмотреть черновой материал фильма, и они согласились. По ее словам, в фильме есть кадры, которые создатели сочли имеющими журналистское значение, а пробоина, показанная в сериале, отличалась от других.

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, все подводные работы должны контролироваться общественностью, и правительство намерено максимально задействовать прессу. Поскольку это место захоронения, правительство также привлечет представительные организации погибших при крушении "Эстонии", прежде чем приступать к работе.

Вчера Хельме заявил, что Эстония в принципе готова начать даже немедленно. То же самое подтвердила руководитель группы морской безопасности Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла, которая сказала, что техническая готовность есть, но начинать операцию необходимо в тихую погоду и без больших волн.

Однако правительство еще не приняло решения, так как для этого требуются договоренности с Финляндией и Швецией. «Мы не хотим ссориться с нашими соседями», - сказал Хельме.

У Департамента полиции и погранохраны есть подводный робот, который может работать на глубине до 300 метров. Робот может снимать фотографии и видео, а также перемещать более мелкие объекты с помощью роботизированной руки. Базой для работ является пограничный корабль Департамента полиции и погранохраны Admiral Kurvits, низкий борт которого делает его пригодным для подводных работ, а экипаж корабля уже имеет необходимый опыт. «Робот и гидролокатор дают общее представление о ситуации, необходимо отправить водолазов для получения более подробной информации», - сказала Кохтла.

У Департамента полиции и погранохраны нет ресурсов для ныряния, хотя водолазы есть в составе военно-морских сил. По словам Хельме, эстонские водолазы могут нырять на глубину до 60 метров, а "Эстония" находится на глубине 80–85 метров, поэтому необходимо организовать международный тендер на выполнение водолазных работ.

По его словам, стоимость гидроакустических работ и исследования дна начинается от пяти миллионов евро, а с привлечением водолазов - от 5 до 20 миллионов евро. По словам министра внутренних дел, стоимость подъема "Эстонии" с морского дна составляет не менее ста миллионов евро.

По словам главы Tuukritööde OÜ Кайдо Перемеэса, стоимость гидролокационных и водолазных работ, предлагаемая министром внутренних дел, завышена. "Здесь, должно быть, какая-то путаница. Это не так уж сложно", - сказал Перемеэс.

Во сколько может обойтись погружение к "Эстонии", он предполагать не стал. "Это зависит от того, что конкретно нужно сделать. Более точную стоимость можно оценить, если известна конкретная задача, что, где, когда, как быстро и что именно нужно сделать. Цена разная, в зависимости от того, создаем ли мы 3D-модель или что-то измеряем», - сказал он.

По словам главы водолазной компании, работающие в его компании дайверы обладают достаточными способностями, чтобы погружаться к останкам "Эстонии".