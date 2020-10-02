Эстония готова немедленно исследовать место крушения парома "Эстония" с помощью сонара и подводного робота

Эстония готова хоть немедленно начать исследование обломков затонувшего парома "Эстония" с помощью гидролокатора и подводного робота, но хочет до начала работ провести переговоры с Финляндией и Швецией, с которыми у Эстонии подписано соглашение о ненарушении покоя захоронения. Приступая к работе, Эстония в первую очередь хочет убедиться, что в борту судна действительно есть пробоина, и, если она есть, измерить ее, пишет Postimees.
Советник министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу Март Луйк сказал "Актуальной камере", что видел черновой материал документального фильма, показанного на канале Discovery в Норвегии, где было продемонстрировано несколько дыр в корпусе. «Морское дно на самом деле каменистое, не то, что утверждали создатели фильма», - сказал Луйк. По его словам, также была дыра в нижней частью первой буквы слова «Estline».
Пресс-секретарь Discovery Ханне МакБрайд сказала, что правительство Эстонии попросило разрешения просмотреть черновой материал фильма, и они согласились. По ее словам, в фильме есть кадры, которые создатели сочли имеющими журналистское значение, а пробоина, показанная в сериале, отличалась от других.
По словам министра внутренних дел Марта Хельме, все подводные работы должны контролироваться общественностью, и правительство намерено максимально задействовать прессу. Поскольку это место захоронения, правительство также привлечет представительные организации погибших при крушении "Эстонии", прежде чем приступать к работе.
Вчера Хельме заявил, что Эстония в принципе готова начать даже немедленно. То же самое подтвердила руководитель группы морской безопасности Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла, которая сказала, что техническая готовность есть, но начинать операцию необходимо в тихую погоду и без больших волн.
Однако правительство еще не приняло решения, так как для этого требуются договоренности с Финляндией и Швецией. «Мы не хотим ссориться с нашими соседями», - сказал Хельме.
У Департамента полиции и погранохраны есть подводный робот, который может работать на глубине до 300 метров. Робот может снимать фотографии и видео, а также перемещать более мелкие объекты с помощью роботизированной руки. Базой для работ является пограничный корабль Департамента полиции и погранохраны Admiral Kurvits, низкий борт которого делает его пригодным для подводных работ, а экипаж корабля уже имеет необходимый опыт. «Робот и гидролокатор дают общее представление о ситуации, необходимо отправить водолазов для получения более подробной информации», - сказала Кохтла.
У Департамента полиции и погранохраны нет ресурсов для ныряния, хотя водолазы есть в составе военно-морских сил. По словам Хельме, эстонские водолазы могут нырять на глубину до 60 метров, а "Эстония" находится на глубине 80–85 метров, поэтому необходимо организовать международный тендер на выполнение водолазных работ.
По его словам, стоимость гидроакустических работ и исследования дна начинается от пяти миллионов евро, а с привлечением водолазов - от 5 до 20 миллионов евро. По словам министра внутренних дел, стоимость подъема "Эстонии" с морского дна составляет не менее ста миллионов евро.
По словам главы Tuukritööde OÜ Кайдо Перемеэса, стоимость гидролокационных и водолазных работ, предлагаемая министром внутренних дел, завышена. "Здесь, должно быть, какая-то путаница. Это не так уж сложно", - сказал Перемеэс.
Во сколько может обойтись погружение к "Эстонии", он предполагать не стал. "Это зависит от того, что конкретно нужно сделать. Более точную стоимость можно оценить, если известна конкретная задача, что, где, когда, как быстро и что именно нужно сделать. Цена разная, в зависимости от того, создаем ли мы 3D-модель или что-то измеряем», - сказал он.
По словам главы водолазной компании, работающие в его компании дайверы обладают достаточными способностями, чтобы погружаться к останкам "Эстонии".
«Tuukritööde OÜ выполняло работы на глубине до ста метров. Я не вижу препятствий для того, чтобы спуститься к "Эстонию". Мы вполне можем погрузиться к "Эстонии" и посмотреть, нет ли там пробоины», - сказал Перемеэс.