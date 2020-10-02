В Эстонии еще одна смерть человека с COVID-19 и 57 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2038 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 57 проба. В Ида-Вируской центральной больнице скончался заразившийся коронавирусом 84-летний мужчина.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 43 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось пять, на Сааремаа — четыре, в Ляэнемаа, Пыльвамаа, Рапламаа и Вильяндимаа — по одному новому случаю. В одном случае место жительства больных в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 52,22.
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В Ида-Вируской центральной больнице скончался зараженный коронавирусом 84-летний мужчина
По состоянию на утро 2 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 36 человек, два пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали двоих, трех пациентов перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другую больницу.
В Ида-Вируской центральной больнице скончался больной коронавирусом 84-летний мужчина, всего в Эстонии от коронавируса умерло 66 человек.
На сегодняшний день в больницах завершено 469 случаев заболевания COVID-19 у 456 человек.
По состоянию на 2 октября выздоровело 2 674 человек. Из них истории болезни 2052 человек (76,7%) завершены, у 623 человек (23,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
В Эстонии можно сдать тест на коронавирус путем взятия образца из носоглотки при наличии направления в 18 пунктах тестирования. Из них три пункта расположены в порту и аэропорту и предназначены для тестирования прибывающих в Эстонию.
Всего в Эстонии сделано более 218 000 первичных тестов, из них 3507, т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Следующие недели будут иметь решающее значение для остановки распространения коронавируса. Ношение маски в Эстонии не является обязательным, но маска — очень хорошая дополнительная мера для поддержания дистанции, хорошей гигиены рук и респираторной гигиены. Маску следует носить всем людям с какими-либо симптомами заболевания, находясь в общественном месте или в случае неизбежного тесного контакта. Маску следует носить всем, кто контактировал с больными коронавирусом, даже если симптомы отсутствуют. Маску стоит надевать при посещении многолюдных закрытых помещений — магазинов, торговых центров, общественного транспорта и т. п. Это настоятельно рекомендуется в регионах, где появились новые вспышки заболевания. Маску также следует носить на открытом воздухе в людных местах, если с другими людьми невозможно соблюдать дистанцию. Важно правильно надевать, носить и снимать маску, не заразившись. После снятия маски руки необходимо продезинфицировать.
Департамент здоровья подчеркивает: ситуация усугубляется
Важно использовать все средства, которые могут помочь сдержать дальнейшее распространение вируса. COVID-19 достигает жизненно важных служб и групп риска, таких как больницы и дома престарелых. Учитывая растущее распространение вируса в мире и Европе, необходимо отменить зарубежные поездки и проводить школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого зависит, сможем ли мы избежать более строгих ограничений и продолжить свою привычную жизнь.
Поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный способ избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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