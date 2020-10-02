В Эстонии еще одна смерть человека с COVID-19 и 57 новых случаев заражения

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 43 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось пять, на Сааремаа — четыре, в Ляэнемаа, Пыльвамаа, Рапламаа и Вильяндимаа — по одному новому случаю. В одном случае место жительства больных в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 52,22.

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В Ида-Вируской центральной больнице скончался зараженный коронавирусом 84-летний мужчина

По состоянию на утро 2 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 36 человек, два пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали двоих, трех пациентов перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другую больницу.

В Ида-Вируской центральной больнице скончался больной коронавирусом 84-летний мужчина, всего в Эстонии от коронавируса умерло 66 человек.

На сегодняшний день в больницах завершено 469 случаев заболевания COVID-19 у 456 человек.

По состоянию на 2 октября выздоровело 2 674 человек. Из них истории болезни 2052 человек (76,7%) завершены, у 623 человек (23,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

В Эстонии можно сдать тест на коронавирус путем взятия образца из носоглотки при наличии направления в 18 пунктах тестирования. Из них три пункта расположены в порту и аэропорту и предназначены для тестирования прибывающих в Эстонию.

Всего в Эстонии сделано более 218 000 первичных тестов, из них 3507, т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Следующие недели будут иметь решающее значение для остановки распространения коронавируса. Ношение маски в Эстонии не является обязательным, но маска — очень хорошая дополнительная мера для поддержания дистанции, хорошей гигиены рук и респираторной гигиены. Маску следует носить всем людям с какими-либо симптомами заболевания, находясь в общественном месте или в случае неизбежного тесного контакта. Маску следует носить всем, кто контактировал с больными коронавирусом, даже если симптомы отсутствуют. Маску стоит надевать при посещении многолюдных закрытых помещений — магазинов, торговых центров, общественного транспорта и т. п. Это настоятельно рекомендуется в регионах, где появились новые вспышки заболевания. Маску также следует носить на открытом воздухе в людных местах, если с другими людьми невозможно соблюдать дистанцию. Важно правильно надевать, носить и снимать маску, не заразившись. После снятия маски руки необходимо продезинфицировать.

Департамент здоровья подчеркивает: ситуация усугубляется