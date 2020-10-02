В Эстонии суперграфикой украшен пятнадцатый по счету многоквартирный дом

В основе визуального мира Винна лежат мастерское владение графическими техниками, тонкая трактовка образов и остроумные ассоциации. Наряду с визуальной игрой в его работах имеют место изобретательная игра слов и доброжелательный юмор абсурда, посредством которых зритель превращается в единомышленника художника, причастного его творчеству. Свою индивидуальную образную систему, имеющую точки соприкосновения как с поп-артом, так и с психоделией, Винн направил на трактовки важных проблем своего времени, звучащие актуально и сегодня.