Эстония и еще четыре страны подняли в ООН тему Алексея Навального

30 сентября, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Великобритания направили письмо на имя председателя Абду Абарри и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и попросили "распространить его в качестве документа Совета Безопасности".

"Мы считаем, что использование нервно-паралитического вещества группы "Новичок" при ужасном отравлении господина Алексея Навального представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Мы призываем Российскую Федерацию безотлагательно, полностью и прозрачным образом раскрыть обстоятельства этого нападения и проинформировать в этой связи Совет Безопасности", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в СБ, посоветовал Германии и другим странам "сотрудничать с российскими властями", "вместо того, чтобы (...) в спешке перед окончанием председательства Нигера в Совете Безопасности составлять письма".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.