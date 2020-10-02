Новые квартиры рядом с Теллискиви раскупили сразу же после окончания строительства

«Например, Каламая по-прежнему остается популярным районом, и чем ближе к творческому городку Теллискиви, тем выше спрос. Об этом свидетельствует недавний девелоперский проект на улице Теллискиви, квартиры в котором раскупили быстро, несмотря на коронакризис. Хотя интерес к Каламая неизменно высок, главным аргументом в случае разработки недвижимости по-прежнему остается цена», - сказал Ээремаа.

По словам Эркки Ээремаа, многие девелоперы в начале коронакризиса затормозили новые проекты развития недвижимости: «А в это время 1Partner начал разработку уникального проекта из одиннадцати зданий рядом с маяком в Ласнамяэ и нового проекта в Пельгуранде».

«Воздействие весеннего кризиса оказалось не таким долгим и глубоким, как могло случиться. Деньги у людей не закончились, кредитование стало выгодным, да и государство закачало много денег в экономику. Поэтому покупатели на новые объекты недвижимости по-прежнему есть», - сказал Ээремаа, добавив, что продажи элитных квартир явно выросли.