Пт, 2.10.2020
Будем надеяться, этот «Оскар» вдохновит и других интересующихся кино молодых людей из Эстонии, чьим родным языком является русский. Герман Голуб
Герман Голуб
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • В Литве за сутки зарегистрировано самое большое число случаев COVID-19 с начала пандемии

В Литве за сутки зарегистрировано самое большое число случаев COVID-19 с начала пандемии

Вид на Вильнюс.

ФОТО: Peeter Langovits

За минувшие сутки в Литве вывлено рекордно большое число новых случаев заражения коронавирусом - 172, также зарегистрирована одна смерть, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

Это самое большое число случаев заболевания в Литве за период с начала пандемии. 

В Литве в общей сложности подтверждено 4956 заболеваний коронавирусом, все еще больны 2378 человек, выздоровело 2466 человек.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Каунасском уезде,

COVID-19 уже унес жизни 93 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам. В изоляции находится 26 602 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 274 привозных случая.

За минувшие сутки проверено 6242 пробы на коронавирус. В целом проведено  788 384 теста.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back