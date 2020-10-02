После обеда в столичном ресторане посетители попали в больницу

По словам Марии, ее муж и еще шесть сотрудников фирмы отправились на обед в ресторан Pull, расположенный в столичном квартале Ротерманни. «Симптомы проявились практически мгновенно: покраснение лица, сильная головная боль, учащенный пульс, тошнота, диарея», - перечислила она.

В больнице отобедавшая в Pull компания поняла, что они не единственные, кто попал в такую ситуацию: «Там уже находились люди с такими же симптомами, которые тоже побывали на обеде в этом же ресторане».

Работники скорой помощи сразу поняли, что причина в пище, а потому сразу поинтересовались, что ел пациент: «А ел он масляную рыбу (собирательное торговое название для различающихся между собой видов рыб из трех различных семейств и четырех родов – прим. ред.), как и все остальные, и рыба, по его словам, имела странный вкус».

По данным Марии, врачи сразу сообщили о случившемся в соответствующие инстанции. То же самое, как заверил Rus.Postimees хозяин ресторана Pull Энн Тобрелутс, сделали и собственники точки общепита: «Как только мы получили информацию о случившемся, мы сразу убрали блюдо из меню. Это была масляная рыба, которую мы подавали только в обеденное время, в период с 12 до 15 часов».

По словам Тобрелутса, реакция рестораторов была мгновенной: «Мы проверили все, сами сообщили в Департамент здоровья и доставили рыбу на анализ в лабораторию. Надеемся, что окончательные выводы будут известны в начале будущей недели, пока нам сказали, что это, скорее всего, аллергическая реакция на масляную рыбу».

Он уточнил, что рыбу ели и работники ресторана, но ни у одного из них никаких симптомов не проявилось. Между тем, муж Марии и его коллеги провели довольно много времени в больнице: «Через несколько часов после поставленных капельниц, муж смог сам доехать до дома, но весь оставшийся вечер у него не было сил, он спал. Друзья, которые тоже обращались в больницу, сказали, что как минимум одного отравившегося оставили там на ночь».

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп уточнила: "По предварительной информации речь идет об аллергической реакции, однако исследования еще продолжаются".

Масляная рыба действительно непростая. Как рассказала редакции еще одна читательница Rus.Postimees, ровно две недели назад после употребления той же рыбы, купленной в Stockmann, ее увезли на скорой с ярко выраженными аллергическими симптомами: "Я купила рыбу холодного копчения, съела несколько кусочков, после чего у меня распухли губы, увеличились десны, я стала вся покрываться красными пятнами, возникли трудности с дыханием. Пришлось вызвать скорую помощь", - рассказала она, отметив, что у нее, в принципе, есть склонность к аллергии".

Специалист по связям с общественностью Ветеринарно-пищевой департамента Элен Курвитс подтвердила, что департамент извещен о случае в ресторане Pull, а расследование проводится в сотрудничестве с Департаментом здоровья: «Расследование возбуждено, чтобы выяснить, что вызвало ухудшение состояния здоровья людей. Для этого в ресторане проводится проверка, взяты пробы как с сырья, так и с готового блюда. Подозрительный продукт удален из меню ресторана».

На вопрос, почему такую непонятную и аллергичную рыбу вообще разрешают продавать в Эстонии, она объяснила: «Поскольку данный вид рыбы может содержать в большом количестве неперевариваемые организмом человека жиры, которые способны вызвать нарушение в работе пищеварительной системы (в том числе, диарею), при приготовлении данного вида рыбы нужно удалять большую часть жира, например, готовить ее на гриле».

А если после ее употребления возникли жалобы на здоровье, нужно обратиться к семейному врачу, как в случае любой другой проблемы со здоровьем.