В столичном ресторане произошло массовое отравление

По словам Марии, ее муж и еще шесть сотрудников одной фирмы отправились на обед в ресторан Pull, расположенный в столичном квартале Ротерманни. «Симптомы проявились практически мгновенно: покраснение лица, сильная головная боль, учащенный пульс, тошнота, диарея», - перечислила она.

В больнице отобедавшая в Pull компания поняла, что они не единственные, кто отравился: «Там уже находились люди с такими же симптомами, которые также побывали на обеде в этом же ресторане».

Пищевое отравление заподозрили работники скорой помощи, они сразу поинтересовались тем, что ел пациент: «А ел он так называемую масляную рыбу (эскалар, по внешнему виду, плотности мяса напоминающий тунца – прим. ред.), как и все остальные отравившиеся, и рыба, по его словам, имела странный вкус».

По данным Марии, врачи сразу сообщили о случившемся в соответствующие инстанции. То же самое, как заверил Rus.Postimees представитель ресторана Pull Энн Тобрелутс, сделали и собственники точки общепита: «Как только мы получили информацию о случившемся, мы сразу убрали блюдо из меню. Это была масляная рыба, которую мы подавали только в обеденное время, в период с 12 до 15 часов».

По словам Тобрелутса, реакция рестораторов была мгновенной: «Мы проверили все, сами сообщили в Департамент здоровья и доставили рыбу на анализ в лабораторию. Надеемся, что результат будет известен сегодня или в начале будущей недели. Информацией мы обязательно поделимся с вами».

Тобрелутс уверяет, что в ресторане не было допущено никаких ошибок при обработке рыбы: «Возможно, бактерия находилась внутри самой рыбы. Мы оповестили об этом поставщика, который уже занимается этим делом».